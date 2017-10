Entrevistas / Artículos

La ‘mala’ de GH 17 habla por primera vez tras su ruptura sentimental, que fue ‘trending topic’: “He necesitado ayuda psicológica”. Adara Gh17: “Soy muy sexual y, a la vez, tradicional, no me gustan las cosas raras” David Arnanz. Fotos: Joan Crisol.

Entró en la casa en el mejor momento de su vida y allí encontró el amor… y enemigos íntimos. Su relación con Pol solo ha durado 11 meses. Con sus compañeros, menos. No se habla con ninguno. Exmodelo y azafata madrileña, Adara Molinero está soltera pero no es de ‘follamigos’. | Sigue leyendo.

Lo dejé todo por él, lo di todo por nosotros y de repente un día, sin esperarlo, me dice que necesita tiempo, que se va a casa de sus padres. Y no hemos vuelto a vernos”. Y con este panorama sentimental, Adara cogió su coche, llenó sus maletas de dudas y decepciones y emprendió el camino de Barcelona a Madrid. Hace dos años, hizo el mismo trayecto, pero las circunstancias eran distintas. Entonces era feliz, había decidido romper con todo, con una relación que “no era lo que me esperaba” y con su trabajo como azafata de vuelo en Vueling. Esta vez condujo con el corazón roto. “Estaba totalmente destrozada, no venía con la idea de que esto se hubiera acabado para siempre, no quiero ser una víctima como dicen, pero esta es mi realidad y siempre he sido sincera”.

Adara Molinero conoció a Pol en Gran Hermano 17, once meses de relación, cuatro de convivencia. “Decidimos darnos un mes para saber cuáles eran nuestros sentimientos, pero yo no aguanté. Le llamé a las dos semanas para decirle que estaba sufriendo muchísimo, que quería arreglarlo. Él no me dijo que me echaba de menos, que me quería o que volviera. Que se acabó, no tuvo ninguna intención de arreglarlo”, recuerda entre lágrimas. Los cuchufletos, como eran conocidos, comunicaron a sus seguidores –cada uno por su cuenta– que ya no estaban juntos y el nombre Adara fue trending topic, lo más comentado durante todo el día en Twitter.

¿Por qué no triunfó el amor?

No quiero decir nada que dé pie a que empiece una guerra, ni hacerle daño, pero le queda mucho por vivir. Tiene 23 años pero no tiene el mundo que yo tengo con 24. Con 19 años me fui tres meses sola a China a trabajar como modelo y de ahí a Indonesia otros cuatro, he sido azafata… todo esto te hace madurar. He aprendido que aunque lo pongas todo de ti, las cosas no siempre salen bien.

¿Tenían muchas discusiones?

Teníamos discusiones como una pareja normal. Pol no tiene carácter y yo soy un volcán. Él es más tranquilo, a mí me gusta salir más, arrastrábamos heridas de GH… Me fui a vivir a su casa y estaba sola, ni familia, ni amigos… Dependía más de él pero nunca quise ser una carga, solo quería estar con él. Nunca le he prohibido salir con sus amigos, tener contacto con amigas, ha salido de noche sin mí, en los bolos las chicas les daban besos en la cara. Soy celosa pero entiendo quién es y lo que hace (silencio y llora) ¡Es que no fui yo!

La gente piensa que usted es la culpable

Porque tengo mucho carácter y digo las cosas como son. En televisión me vieron gritando, pero ese no es mi día a día, yo no soy así. La gente no me ha entendido pero lo que digo es totalmente comprensible. Quizá mi problema es que soy demasiado radical, que va de la mano con ser pasional.

¿Pasional y sexual?

(Carcajada) ¡Ostras! Soy sexual, soy fuego, soy pasional… y a la vez, tradicional, no me gustan las cosas raras.

Pues hizo ‘edredoning’ con Pol…

Pero estábamos tapados, intentábamos disimular y era con el mismo hombre.

En su comunicado, él dijo que lo dejaba por su propia salud mental. Dio a entender que usted está un poco loca…

Sí (silencio). No estoy loca , no sé por qué lo dijo, me dolió muchísimo. No le reconozco, me parece otra persona.

También dijo que su familia tenía razón… ¿No la tragaban?

Eso me ha pillado por sorpresa. Por el comunicado se vio que no me querían y me dolió mucho porque yo a ellos, sí.

¿No cree que su relación se merezca un cara a cara y no romper por teléfono?

Ha sido el único hombre del que me he enamorado, no soportaría verle. Nadie sabe cómo lo he pasado, levantarme cada mañana era horrible, he perdido cinco kilos y he necesitado ayuda psicológica (vuelve el llanto).

Tiene frentes abiertos con demasiada gente. ¿Le pone cachonda provocar?

Me pone contestar cuando a mí me interesa (risas). Yo no empiezo la guerra.

Llama “la mugrienta” a Bea, ganadora de GH 17; “el tumbao” a su novio… Eso no es conciliador, ¿no cree que se pasa?

¡No! ¡Me parece divertido! Ellos antes me llamaron ‘cuerpo escombro’ y más cosas. Si te metes con alguien, tienes que estar preparado para que te contesten.

¿Es raro que no hable con ningún GH 17?

¡No! (carcajada) No me arrepiento de haber entrado en GH pero sí de haber permitido que las cosas me afectaran tanto. Por mucho que digan, soy muy sensible. Muchas veces no hago autocrítica por miedo a que me critiquen más aún. No doy la razón para que no se aprovechen y me critiquen más. Sinceramente, me hablaría con todos menos con Bea y Miguel por las burradas que han dicho de mí. Son los que más daño me han hecho.

Dicen que es la mala de GH 17.

Yo no lo creo. Los otros se han cebado conmigo. He sido su punching ball.

Con Ylenia también se lleva a matar…

Empezó ella, me da pena porque no está muy equilibrada. Siempre critica a las mujeres porque está llena de complejos y piensa que todas somos igual. Y va de feminista…

Seguimos, dijo que Kiko Hernández era lo peor de la televisión

Y lo sigo pensando. Los de Sálvame me han hecho mucho daño. Menos Belén Esteban. Dulceida y Sofía Suescun también se han portado bien.

¿Qué le parece GH Revolution?

Han violado la casa al meter a 100 personas. Entiendo las críticas.

Ya que está soltera, ¿es de ‘follamigos’?

No, puedo quedar con un chico para salir, cenar, ir al cine… pero nada más.

En las distancias cortas desprende sensualidad. ¿Se aprovecha de ello?

(Risa sensual) A veces, sí.

¿Y a partir de ahora, qué?

Mi canal de Youtube y tengo un proyecto que siempre he querido hacer. GH me ha cerrado puertas como modelo, pero me ha abierto muchas otras. | Sigue leyendo.