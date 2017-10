Entrevistas / Artículos

La modelo y futura azafata ha sido la última sensación de Myhyv y tiene el honor de ser la primera ecuatoriana en la portada de interviú. Ariana de Myhyv: “No ha llegado mi príncipe azul” Thais Escamilla. Fotos: Joan Crisol

Es usted la primera ecuatoriana que sale en portada de interviú.

Me siento muy agradecida y orgullosa de ser la primera. Para mí es también una forma de representar a mi país.

¿Cuánto hace que vive en España?

Un año. Había venido varias veces de vacaciones y siempre me había sentido muy bien. Me encanta como es la gente y el ambiente que se respira, así que decidí quedarme a vivir tan solo unos meses pero… ya llevo doce.

¿De qué manera diría que ha cambiado su vida esta mudanza?

Mi vida allá ha sido siempre muy tranquila, me despertaba por las mañanas con el imponente Chimborazo nevado y el volcán Tungurahua. Mi ciudad es mágica y tengo lo más lindos recuerdos, pero para tener oportunidades tienes que salir a la capital. Por ejemplo, en mi área, el modelaje, estaba en continuos viajes. Las diferencias entre la vida en España y en Ecuador son muchas. Las más grandes están en el pensamiento de las personas. Aquí hay mucha libertad de mente, todos son más abiertos y no se preocupan del qué dirán.Además, tengo entendido que es usted una reina de la belleza… Hábleme de su experiencia en los concursos de misses. La experiencia solo puedo describirla como maravillosa. En mi caso, además, todo empezó por una simple casualidad. Ese tipo de concursos no me gustaban, pero terminé concursando para Reina de Riobamba, mi ciudad, y lo gané. Poco después participé en un concurso internacional compitiendo con chicas de otros países en Reina Mundial de la Rosa, y también lo gané; así que en el 2015 me invitaron a ser candidata a Miss Ecuador. Pero allí ya no gané… se mueven otros intereses.

¿A qué se refiere con “otros intereses”?

Sobre todo económicos.

¿Le han valido las tablas a la hora de enfrentarse a una cámara en televisión?

Por supuesto, sobre todo para no tener pánico escénico, poder desenvolverme ante cámaras y en oratoria. Cuando participas en este tipo de eventos de belleza, es imprescindible tener una buena preparación en esos aspectos. También es importante señalar que son diferentes circunstancias: en los concursos buscas una corona y tener el orgullo de representar a un país, y en MYHYV voy a darlo todo por conquistar al chico que te gusta y cumplir el objetivo de irte de la mano con tu tronista.

¿Dónde hay más competencia, en un certamen o en un programa de teleligue?

(Risas) En mi caso siempre fui atacada por mis compañeras, me consideraban competencia directa. Todas. Yo intenté mantener en todo momento una relación cordial.Fue pretendienta, luego tronista de verano… Haga balance.Créame, ninguna de las dos es fácil. Cuando eres pretendienta no es bonito mirar como tu tronista se besa con otra chica y, cuando eres tronista, tampoco es bonito tener que elegir a un chico cuando todos te interesan y no quieres lastimarlos.Creo que se quedó a las puertas como pretendienta.

¿Se sintió rechazada?

Rechazada, no. Hay veces en la vida en las que no salen las cosas como uno quiere. Me sentí lastimada. Estuve cuatro meses con Fabio y empezaron a fluir los sentimientos, es normal. Sin embargo, ahora me siento bien, él ha reconocido su error y se arrepiente de no haberme elegido. Parece que finalmente encontró pareja como tronista. Aunque no le ha durado. Es cierto que informó de la ruptura vía redes sociales.Directamente no. Pero cuando algo se acaba, lo mejor es no tener recuerdos y es lo que hice, borre todas sus fotos de mis redes.

¿La experiencia en MYHYV fue lo que esperaba?

Superó mis expectativas. Podría decir que es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Los sentimientos afloran de otra manera y todo lo vives con intensidad.

¿Cuál es la peor parte?

La peor parte es equivocarse. Al final hay cámaras y estás en un plató; pero tú estas viviendo tu vida real al margen de todo eso.

¿Cómo diría que le ha ido en el amor?

No tan bien. Posiblemente aún no ha llegado mi príncipe azul (risas).

¿Qué tienen los hombres españoles?

¡Arte!

¿Es cierto que es usted amante de los toros?

Sí, me gustaban mucho más antes, pero desde que me pusieron los cuernos, estoy perdiendo la pasión taurina. Aunque no voy a negar que, cuando es temporada en Las Ventas, trato de estar ahí. | Sigue leyendo.