Denunció acoso en el Ejército y fue expulsada. Lucha para que Europa revise su caso. Cristina Muñoz Gago: "Moriré con las botas puestas" Nieves Salinas. Fotos: Sandra Torralba.

Con la vista puesta en 2017, Cristina Muñoz Gago, exsoldado de Infantería, madrileña de 37 años, madre de un niño y hoy comercial de una aseguradora, solo tiene un deseo: justicia. Lo cuenta con voz firme y mirada resuelta, mientras desgrana lo que ha sido su vida después de contar en interviú el calvario sufrido tras ser expulsada en 2013 del Ejército. Muñoz Gago siempre sostuvo que detrás de su baja en el Ejército está el parte que –en 2007– puso a un alférez por denegación de auxilio en el transcurso de unas maniobras militares. Tras aquel incidente, asegura, sus mandos no dejaron de acosarla hasta conseguir que se fuera. Un informe reciente señala que la justicia ha desestimado el 76 por ciento de las denuncias por acoso en el Ejército. En ese sentido, la exsoldado lleva años denunciando las irregularidades de su proceso. “No quiero dinero, solo que revisen mi expediente”, confiesa. Su última esperanza para que la escuchen se llama Europa. Hasta entonces, dice, no podrá liberarse de la opresión que lleva años sintiendo.

Han pasado dos años desde que denunció su expulsión del Ejército en interviú. ¿Ha conseguido que le den la razón?

No. Sigo reclamando que se revise mi expediente y en España no hay cabida para eso. Tras archivarse en la esfera militar, acudí al Tribunal Constitucional, que se declaró incompetente y me derivó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este, a su vez, me contestó que me derivaban al Tribunal Europeo. Ahora estoy preparando la demanda. Tengo confianza en que se me escuche en Europa.

Siempre sostuvo que, tras su baja, estaba un incidente con sus mandos.

Va a hacer diez años que denuncié y sigo pasándolo mal. Fue una negligencia, un exceso de mando tras poner un parte a mi alférez en unas maniobras por denegación de auxilio. Si estoy en la calle es porque denuncié. Al final, la que he perdido soy yo. Mi carrera, a mi pareja, mi alegría… Muchos momentos bonitos de mi vida.

Asegura también que entonces sus superiores le hicieron la vida imposible.

Sí, durante mucho tiempo intentaron desestabilizarme. Todavía no he superado las secuelas de estar un mes y un día encarcelada en una prisión militar. Querían que me fuera voluntariamente. Como no lo consiguieron, fueron dinamitándome poco a poco. Todavía hoy muchas veces me pregunto si lo vivido es real. Es una lacra que voy a llevar siempre, pero me ha hecho más fuerte. Necesito que se sepa que dije la verdad. Será la única forma de liberarme.

Insiste usted en que su caso es uno de los muchos que evidencian la falta de oportunidades de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Sí. Mi lucha es la de muchas personas que están silenciadas dentro del Ejército y me escriben para que les dé voz. No estamos equiparadas a los hombres. Al final somos soldados, pero también mujeres, y hasta que eso no se entienda y no tengamos las mismas oportunidades, el Ejército no evolucionará. Una de las personas que más me han apoyado en todo este tiempo, militar y personalmente, es la excomandante Zaida Cantera. Me encantaría que fuera ministra de Defensa.

¿Qué le diría a la ministra María Dolores de Cospedal?

Que mire por la mujer dentro del Ejército. Que se deje de fuegos artificiales y que ayude a cambiar la mentalidad militar que tenemos. Que vaya a las unidades, a la Legión y que pregunte a la tropa cómo está. Que está muy abandonada.

Se muestra muy guerrera…

Sí. Quiero que vean a la Cristina más chunga, más luchadora, a la que no se rinde. Como soldado, mi fin es ganar mi propia guerra. Cueste lo que cueste. No quiero dinero. Hago esta portada por la igualdad de la mujer en el Ejército. Es una portada de impacto para despertar conciencias y que, al ver mis fotos, sientan la opresión que yo he sentido durante estos años, que se refleja muy bien.

Sale usted muy sexy. Lo ha dado todo.

Me considero una mujer sexy. Siempre me he cuidado mucho. Física y mentalmente. Se puede ser mujer, madre, militar… y sexy. El Ejército está lleno de pibones. No es incompatible. Es lo que quiero que se vea con esta portada. Cuando en las fotos me puse mi uniforme y mis botas, me vine arriba. Si poso con una venda es porque quiero mostrar la opresión que siento. Esas fotos hablan por mí. La muñeca simboliza a lo que quedamos reducidas las mujeres: a una vagina y dos tetas. Al final, yo soy mi propia prisionera. Eso es lo que he querido plasmar.

¿Sigue queriendo ser militar?

Sí. Siempre lo quise. Viví en ambientes militares desde niña. Volvería ahora mismo al Ejército. Es mi vida. Me ha enseñado fuerza, resistencia, lealtad… De hecho, si fuese a un programa como Supervivientes, podría demostrar de lo que soy capaz. Sobre todo a los que creen que por ser guapa y mujer no puedes ser militar. Así verían que no vendo ninguna moto.

Por cierto, ¿cómo cree que sentará esta portada en el Ministerio de Defensa?

Mal. Muy mal. Me odian. Pero llegaré adonde sea para reivindicar mi causa y poder dormir. Si tampoco el Tribunal Europeo me da la razón, estoy dispuesta a acampar delante de Zarzuela e iniciar una huelga de hambre con un cartelito en el que pediré que se revise mi caso. El Rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, debe preocuparse por mí y todos los que están en mi situación. Lucho por mi dignidad. Por España y por defender a mi país. Y mi país me está dando la espalda.