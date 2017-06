Entrevistas / Artículos

“Los bancos no son una ONG y han puesto condiciones como la claúsula suelo. Si te interesa bien, si no te vas a otro”. Isabel Castell, directora de sucursal bancaria: “Esta es una profesión de riesgo” David Arnanz

Soy la versión 2.0 de la banca. Por la mañana trabajo en el sector financiero y por la tarde hago fitness tres horas al día, tengo tatuajes…” Licenciada en Dirección y Administración de Empresas y en Ciencias Políticas (especialidad Relaciones Internacionales), Isabel Castell dirige una sucursal de un gran banco en el centro de Madrid.

¿Con la que nos ha caído, no le miran raro cuando dice a qué se dedica?

Cuando empezó la crisis, sí; ahora ya no tanto. Pero cuando conozco a alguien digo que trabajo en una entidad financiera, no doy detalles. Ésta es una profesión de riesgo. Todo depende de la profesionalidad de cada uno y su forma de comercializar productos. Si lo haces de manera justa y equitativa, no hay conflicto. Yo llevo 15 años trabajando y no he tenido problemas.

En un reportaje de interviú directores de sucursales pidieron perdón por haber comercializado preferentes…

Me parece bien. Cada uno debe ser consecuente con las cosas que hace y las decisiones que toma. Si ellos se sienten aliviados pidiendo perdón, fenomenal. Tengo amigos de otras entidades que han tenido que vender preferentes y otro tipo de obligaciones pero yo no.

¿Y ellos no sabían lo que vendían?

Algunos amigos han comprado preferentes, porque era un tema de objetivos. Yo no hubiera comprado nunca ni tampoco lo hubiera aconsejado.

¿En esta sociedad es mejor rescatar bancos que personas?

(Silencio) A ver… Lo más importante somos las personas, evidentemente, pero es que el sistema financiero engloba también a las personas. Son decisiones políticas que no puedo valorar

¿Recuperaremos los 60.000 millones que costaron los rescates bancarios?

Mi entidad no ha sido rescatada pero creo que no lo recuperaremos nunca, eso ha ido a saco perdido. ¡Mucho tendría que mejorar la situación económica para que hubiera un repunte de la banca y se pudiera recuperar!

Tras la caída del Banco Popular, ¿el sistema financiero español está asegurado o habrá efecto dominó?

El Popular no ha caído antes por la inestabilidad política, pero su situación era un secreto a voces, es un banco muy antiguo, muy apoyado en el mercado inmobiliaro… pero su problema ya estaba solucionado antes de que saltara, tenían varias ofertas sobre la mesa. Tras las fusiones, el cierre de sucursales y la marcha de algunos bancos extranjeros, ya podemos decir que el sistema financiero español está saneado. El Popular era el último lastre.

Voy a hacer la pregunta de moda ¿Su hipoteca tiene cláusula suelo?

Tengo hipoteca sin cláusula suelo.

Es afortunada porque la Justicia ha determiado que es un abuso…

Y los bancos están estudiando cada caso y devolviéndolo si así corresponde. Ahora, los bancos han ganado sentencias cuando se demuestra que el cliente es una persona preparada y que sabía lo que firmaba. Lon bancos no son una ONG y ponen unas condiciones. Si te interesan, bien; y si no, te puedes ir a otro, lo que pasa es que muchos firmaban lo que fuera con tal de que le concedieran la hipoteca.

Hemos tenido que ser los ciudadanos los que digamos basta a los abusos…

Y me ha sorprendido gratamente porque los españoles siempre hemos sido muy conformistas. Ese afán luchador está haciendo que seamos diferentes, la presión ciudadana funciona. Pero siempre hay alguien que se lucra, las plataformas y abogados que asesoran se llevan comisiones importantes.

¿Los profesionales del sector se indignan mas al ver casos como el de Rato?

Me indigna como cualquier ciudadano y siento indefensión e injusticia.

¿El sector financiero es machista?

No es que te lo diga yo, es que lo puedes ver en las estadísticas, los hombres ganan por goleada en la banca. Es un sector muy antiguo y siempre ha estado dominado por el sector masculino.

¿Alguna vez se ha hecho la rubia como Cristina Cifuentes?

Juego mucho con eso, utilizo mucho eso de ‘soy rubia y no me entero’. Muchas lo hacemos. Me río mucho

¿Y cuando se hace más la rubia, en su vida profesional o personal?

En la personal, en la profesional tengo que tener las ideas muy claras y transmitir seguridad.

¿Y todavía hoy algún cliente la toma menos en serio por ser guapa, tener buen cuerpo, llevar tatuajes...?

¡Hombre, yo tengo mucho éxito! (risas) Al principio me costó un poco porque yo dirigía una sucursal con 25 años y me veían como a una niña. Pero nunca he tenido problemas, mi trayectoria ha sido muy satisfactoria.

¿Cuáles son sus aspiraciones?

Virgencita que me quede como estoy. Según están las cosas, estoy muy a gusto y no aspiro a ser más de lo que soy. Quiero tener más tiempo libre para hacer más cosas: entrenar, me gusta salir con mis amigas, no tengo pareja ni hijos pero me gusta disfruar de la familia, viajar, el aire libre, la naturaleza, la fotografía…

¿Cómo ve la situación política?

Fatal. Hay una crisis pero no política, sino de gobernantes, no tienen calidad, no se salva ninguno. Aquí y en el mundo. En España la situación es muy complicada porque estamos muy quemados por la corrupción, blanqueo…

¿Cómo empezó con el fitness?

Tras mi divorcio me puse a entrenar como una loca. Entreno con la Federación madrileña. No compito, son mis horas de relax, desconecto. También hago boxeo.

¿Su cuerpo impone a los hombres?

Soy femenina, no tengo mucha masa muscular. Doy más miedo a los hombres por mi profesión que por mi cuerpo.

¿Por qué interviú?

Al empezar a entrenar me propusieron hacer fotografías, mi Instagram arrasa, sobre todo por mi culo del que estoy orgullosa. Me apetecía mucho hacer este reportaje, tengo proyectos de modelo de fotografía y me gustaría seguir siempre que no afecte a mi profesión, que es mi vida. Mi credibilidad y profesionalidad. |

