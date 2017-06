Entrevistas / Artículos

La tercera en discordia en la relación entre Sofía, ganadora de GH16, y Hugo, de Myhyv Jennifer Morón: “Sofía está enamorada y solo ve por los ojos de él” Thais Escamilla

¿Cuándo y cómo conoció a Hugo?

De siempre. Los dos somos de El Puerto de Santa María, lo que pasa es que nunca habíamos tenido nada hasta que una noche él se pasó por la discoteca en la que yo trabajo, y se convirtió en habitual. Yo veía que me estaba buscando. Empezamos a hablar, a comunicarnos también por redes sociales, de ahí al teléfono… y a vernos. Llegó un momento en que él aparecía en todos los lugares en los que yo estaba: iba a la discoteca y allí estaba, me marchaba a la playa con mis amigos y aparecía él. Y bueno, luego vino todo eso.

¿Puede explicar a qué se refiere con ‘todo eso’?

A quedar y demás.

Cuando empezó a mantener una relación con él, ¿sabía que tenía pareja?

A mí él me explicó que ya no eran pareja, que estaban muy mal, que hacía varios días que ni se hablaban. Y le creí, claro. Más que nada porque él no se ocultaba y todo El Puerto sabía que estábamos juntos. Nos besábamos en público, íbamos de la mano por la calle…

Incluso él llegó a colgar una foto de los dos juntos en sus redes sociales diciendo que usted era ‘una amiga’. ¿Qué pensó al verla?

Que tampoco tenía que decir que éramos novios. En ese momento nos estábamos conociendo. Lo vi bien, me pareció un paso y que estaba demostrando que le dada igual el resto. Me gustó el gesto.

¿Y cuándo vio que Sofía respondía a la provocación...?

Al ver la que se lió me sentí muy mal: era un machaque continuo, insultos… la gente me decía que me estaba metiendo en una relación y yo estaba soltera. Si alguien tenía que dar cuentas, era él. De todo esto he aprendido que las mujeres tenemos que ser feministas y ayudarnos unas a otras, decirnos la verdad. Al final el hombre siempre se sale con la suya y nosotras tenemos que ser sumisas.

¿Podría darme su versión de la historia?

La verdad es que antes de que colgara la foto, yo ya veía cosas que no me encajaban: llamadas de ella, él le daba explicaciones... Y yo no entendía: si no estaban juntos, para qué se las daba. Él me decía que ella le daba pena, que llamaba llorando.

A día de hoy, Hugo asegura que no ha mantenido una relación paralela con Sofía y con usted.

Es totalmente falso, claro que la ha tenido. A mí me decía que no me quería perder y a ella le decía lo mismo. Después, cuando nos hemos puesto en contacto y nos los hemos contado todo, nos hemos enterado.

¿Se ha puesto en contacto con Sofía?

Ella se puso en contacto conmigo. Un día Hugo me dijo que tenía que ir a Pamplona a hablar con ella para “zanjar el tema en persona como un hombre”. Yo ya había visto cosas raras y no me lo creía y le dije que si pisaba la ciudad, se olvidara de mí. Y efectivamente, la misma noche que se marchó subió una foto con ella en la cama. Le escribí un mensaje y le dije que no tenía vergüenza y que era patético lo que estaba haciendo. Y me llamó ella y me pidió por favor que le dijera toda la verdad.

¿Y lo hizo?

Claro, y le mandé todas las pruebas de lo que cuento: tengo todas las conversaciones guardadas y muchos testigos. Él le decía a ella que era yo la que lo buscaba y es mentira. Ella se quedó alucinada y me dio las gracias.

¿Cuál es su opinión sobre Sofía?

Creo que está enamorada y que solo ve por los ojos de él. Se la ve buena chica, pero le falta mucho por vivir en la vida. Lo poco que la he tratado ha sido una relación cordial. Ahora, por lo que he visto en las redes, él está en Pamplona y están juntos.

Y también le ha pedido perdón públicamente y se ha declarado. Él dice que “promete mover montañas” para que ella le dé otra oportunidad, ¿usted cree que la conseguirá?

Sinceramente, creo que ella sí le va a perdonar aún después de haber visto todas las pruebas. De haber visto que he pasado noches en su casa...

¿Usted no perdonaría una infidelidad?

Las he perdonado, la verdad. Y he aprendido de ello que no volvería a hacerlo jamás. Es algo que si te hacen una vez, te lo van a volver a hacer siempre.

¿Con Hugo ha vuelto a tener contacto?

No. Él me ha llamado después de que Sofía y yo hubiéramos hablado y le he colgado. Es más, lo he bloqueado en mis redes sociales, no quiero saber nada.

¿Cree que usted ha sido su único desliz?

No. Sé que ha habido más mujeres. Muchas más. Después de que todo esto saliera a la luz, mucha gente ha venido a contarme cosas. El Puerto es muy pequeño y aquí todos nos conocemos. Cuando me he enterado de todo lo que ha hecho… Si lo llego a saber antes, no dejo que se acerque a mí. | Sigue leyendo.