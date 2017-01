Entrevistas / Artículos

La modelo, cantante y dj ha fallecido a los 41 años víctima de un cáncer Muere Bimba Bosé Texto: A. Gayo. Fotos: Gorka Postigo.

Tobillos, nuca, pecho, brazos, antebrazos y muñecas… el cuerpo de Bimba Bosé es un lienzo terso. En su piel hay una escafandra en recuerdo de su padre, muerto en 2008; amapolas y hormigas, un corazón que tapa el nombre de un novio de juventud; naipes, dados y herraduras de la suerte y tijeras para romper la envidia; unos guantes de boxeo y una frase: “El cambio es la única constante”. La nieta de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, la sobrina del cantante Miguel Bosé, es una bomba de morbo que estalla sin avisar. Recién separada, la modelo, cantante y dj ha vuelto a compartir piso, educa a sus dos hijas –Dora y June– y ha encontrado de nuevo el amor en un skater más joven que ella. Con 38 años, Bimba solo piensa en proyectos que tengan que ver con la comida. “Me encanta cocinar, como a mi padre, a mis dos abuelas, a mi tío, a mi madre y a mi hermana”.

Hace tiempo que soñaba con posar para interviú. Degusten a esta mujer despacito.

Ha posado para los mejores fotógrafos y revistas de moda. ¿Las sensaciones son distintas si es para interviú?

No hay mucha diferencia, pero sí es verdad que interviú simboliza algo mítico, un icono en España. Para mí ha sido un lujo, llevaba mucho tiempo queriendo hacer una portada. La sesión tiene mucha clase… no quería disfrazarme, se acerca a lo que suelo hacer en moda, pero enseñando más carne, más culo.

¿La gente la sigue viendo como la más moderna entre los modernos?

Me da igual, la gente es libre de expresarse. Estoy a gusto en ese papel, no me molesta, no me considero una moderna ni mucho menos. De estilo soy más andrógina y clásica, no de pensamiento.

Y la Bimba real ¿se parece?

Joder, no lo sé. Me estoy descubriendo todavía. Soy una mujer en construcción, muy cambiante, que intento evaluarme y analizarme cada vez que me encuentro con un conflicto o una alegría. Defectos los tengo todos, soy un auténtico desastre en todo, tengo prontos de mal humor que ahora empiezo a saber controlar. Y una de mis virtudes (silencio)… cocinar.

¿Cómo le ha afectado su separación?

Cuando en una relación hay un conflicto, lo que quieres es solucionarlo. Me siento bien. Y creo que hasta ahora lo hemos llevado bien. Es lo único que puedo decir. Lo que consigues cuando solucionas algo es sentirte más tranquila contigo misma, soy más yo misma.

¿Y con Charlie, su nuevo amor, qué tal va?

De lujo. Tenía que organizar un desfile y quise hacer un ‘casting’ en la calle. En la plaza de Colón [en Madrid] tengo amigos que hacen bici acrobática, allí vi unos ‘skaters’ y entre ellos estaba Charlie. Le pregunté si quería presentarse al ‘casting’ y me dijo que no, que no le interesaba la moda. Yo le dije: “A mí tampoco, pero vente a tomar unas cervezas”. Y ya está.

¿Cómo ama Bimba?

De forma exagerada al principio. Me entrego mucho. Luego vienen los problemas.

Seguro que es consciente del morbo que provoca en muchos hombres y, sobre todo, en muchas mujeres. ¿Ha tenido experiencias sexuales con mujeres?

¿Bisexuales? Sí, claro.

¿Lo dejaría todo por una mujer?

No lo sé. Si me enamorara, por supuesto, probablemente, claro. Da igual si es de un hombre o una mujer. Enamorarte te deja tonta. Yo no me fijo en el sexo, me fijo en la persona, pero perdería la cabeza seguro. Te vuelves loco por la persona, no por si tiene polla o coño. Obviamente, sexualmente tiene que haber atracción, ahí es donde empieza todo, pero no me paro a pensar.

Sabe que la comunidad gay la adora…

Son muy de iconos. Desde que empecé de modelo en Nueva York me llamaban ya “butch queen”, la reina del marimacho. Atraía a chicos y chicas. Era ambigua.

Tiene dos hijas, Dora (9) y June (2). Ahora que es madre, ¿cómo recuerda su infancia?

Maravillosa. Nací en Roma, pero enseguida vinimos a Madrid, luego a Escocia, luego a México… no soy de ningún lado. Me flipa, estoy muy orgullosa de la infancia que me han dado, construye el carácter y la personalidad. Lo hicieron bien mis padres. El patrón que sí cambiaría sería el educacional. Yo era pésima estudiante, mi madre también, y eso no quiero que se repita con mis hijas.

¿Comparte trucos con su tío Miguel para educar a los hijos?

Qué va, somos de mentalidades tan distintas que… Lo que él hace con sus hijos nada tiene que ver con lo que yo hago con las mías, me parece bien y lo respeto, pero no compartimos.

A principios de 2013 publicó ‘Y de repente soy madre’, su particular visión de la maternidad. ¿Sigue siendo fiel a lo que escribió?

Soy muy cambiante, no pienso mucho, lo voy soltando. Intento ser prudente porque me conozco, suelto burradas, me precipito mucho, a veces me agobio porque hago cosas sin pensar si quiero hacerlas.

¿Qué es lo que más le preocupa de la situación española actual?

Mi situación. Me da un poco de cosa, pero no puedo estar al día. Tengo que solucionar pequeñas crisis. Todo lo que hago es inestable: moda, música, pinchar… no hay seguridad nunca. Me hago mayor y todavía no he conseguido organizarme.

Pero no tiene pinta de rendirse.

Siempre he sido muy peleona, desde el cole.

¿Qué opinión le merecen las activistas de Femen?

Me parecen lo más, y además son tías que están muy buenas. Creo que está muy bien utilizar el cuerpo para poder manifestarse e intentar cambiar la realidad.

Se lo preguntan siempre y siempre se muestra orgullosa de su apellido…

Lo de Bimba Bosé, lo de seguir la saga, me lo puso la prensa. Me hubiera gustado ser solo Bimba, pero para mí es un regalo ser una Bosé, me ha abierto muchas puertas. A los que me critican les digo que si no me hubiese apellidado Bosé, habría peleado por llegar a ser lo que soy. Si lo tengo, por qué no voy aprovecharlo.

Es ‘dj’, cantante de The Cabriolets y modelo. ¿Moda o música?

Elijo la música, me ha dado mucho más. La moda me ha posicionado y me ha abierto caminos, pero la música te cala.

¿Cómo ve a Alaska y Mario?

Les adoro. Mi hija Dora me pregunta si son parte de la familia. Me encanta lo tiernos y auténticos que son, el amor que se profesan, se aman tanto que me fascinan.

El día de la sesión fotográfica cumplió 38 años y allí la vimos muy en forma. ¿Ha necesitado pasar por el quirófano?

No he pasado por el quirófano. Presumo de tetillas, supongo que porque las tengo pequeñas y bien sujetas. Duermo todavía con sujetador; bueno, desde que tengo tetas. Me obsesioné y no me lo he quitado. Me encanta la gente que pasa por quirófano, pero yo no. Cuando toque, ya veré. Las tetas seguro que no, pero blanqueamiento de ojete (risas). Me acabo de enterar de que te lo dejan rosita, como un mono.

¿En drogas tiene alguna preferencia?

No soy de porros, me dan bajón. Soy tolerante con cualquier experiencia siempre que sean con conocimiento. ■

