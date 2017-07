Entrevistas / Artículos

La exconcejala más deseada se estrena el lunes en interviú como escritora de relatos con alto contenido sexual recreando experiencias propias, sus fantasías e imaginación. Olvido Hormigos: "Pretendo excitar, ayudar a tener mejor sexo” David Arnanz. Fotos: Joan Crisol.

Pretendo transmitir erotismo, excitar, ayudar a crear fantasías y tener mejor sexo”. Es la declaración de ardientes intenciones de Olvido Hormigos, que el próximo lunes se estrena con sus relatos eróticos en interviú. “Soy mujer, así que escribiré pensando en la sexualidad y sensualidad femeninas para darles ideas, pero imagino que gustará y excitará más a los hombres porque en las redes sociales ellos me piropean y las mujeres me ponen verde”. Olvido se moja y bucea en sus recuerdos, refresca sus fantasías e inunda su imaginación para calentar el verano. “Algunas escenas estarán basadas en mis experiencias, pero tampoco he tenido una vida sexual tan activa, más bien lo contrario. El morbo también está en que el lector piense si lo he hecho yo o no”.

Para presentar a la escritora erótica pretendo conocer en profundidad a la mujer que hay detrás. Acaba de desvelar que no ha tenido una vida sexual tan activa como muchos piensan…

Hasta los 40 años solo había estado con un hombre, mi marido, lo juro. A partir de ahí, mi lista aumentó bastante pero no es enorme, muchas mujeres de mi edad han estado con más.

¿Cómo fue su primera vez?

Tenía 18 años y fue con Jesús, mi futuro marido. Estaba loca por él, así que, aunque no lo recuerdo con todo detalle, el recuerdo es bonito.

¿Y la última?

No me acuerdo… Hace unos seis meses. Sé que muchos no lo entenderán, porque no somos un matrimonio convencional, pero estoy muy bien con Jesús y ahora paso bastante del sexo.

¿La liberación sexual, en la teoría y en la práctica, es el gran paso hacía la liberación total del ser humano?

Hay que ser libre en todos los aspectos de la vida y no esconderte de nada, el sexo no hay por qué esconderlo.

En sus relatos habrá fantasías sexuales. ¿Le quedan muchas por cumplir?

Para escribir tendré que hablar de fantasías, pero yo no soy muy de fantasías en el sexo. No soy de disfrazarme, soy más de sexo puro y duro, mis últimas veces han sido un aquí te pillo, aquí te mato.

Habla de sexo rápido ¿cuál es el sitio más raro en el que lo ha hecho?

En unos baños públicos. Por mucho que digan, yo nunca he tenido sexo en la calle, solo fueron cuatro besos.

¿Qué le da más morbo?

Cuando me besan en el cuello me vuelvo loca, imagino que como les ocurre a la mayoría de las mujeres.

¿Es romántica?

Yo creo que sí. Es verdad que he tenido muchas relaciones de un día y punto pero, ¿a quién no le gusta estar locamente enamorada de la persona con la que está?

¿Y prefiere a un hombre romántico o a un empotrador?

En el sexo no soy especialmente romántica. Para un encuentro rápido de un día prefiero a un empotrador. Con la pareja de siempre un día te apetece un sexo más duro y otros, algo más romántico.

¿Le gusta tomar la iniciativa?

Me gusta más que me dominen, me pone un poco eso.

Ana Obregón confesó en interviú que tenía el vibrador conejito de Sexo en Nueva York. ¿Utiliza juguetes?

Los he utilizado porque me lo han pedido, pero no porque me guste.

¿Ha estado con alguna mujer?

Nunca. Puedo decir qué guapa, qué cuerpazo tiene esta mujer, pero no he sentido nunca atracción sexual por las mujeres.

¿Los famosos se lo montan mejor?

(Duda) No creo. El sexo con ellos claro me gustaba, por eso lo hacía, pero como siempre ha sido a escondidas…

¿Ha tenido algún encuentro sexual con famosos que no se haya sabido?

Conocidos sí hay, pero la mayoría de los nombres han salido a la luz, aunque yo no lo haya reconocido nunca, sólo (Alessandro) Lecquio.

Sus encuentros con el Conde fueron el tema estrella de la prensa rosa del pasado verano. ¿Qué relación tiene con él?

Ninguna, gracias a Dios, porque amenazó con demandarme y no lo ha hecho. Yo no quería que se supiera. Se lo dije en confianza a Kiko Hernández pensando que no lo iba a contar, pero saltó y entré al trapo. Yo conté mi verdad. Ahora no tengo ninguna relación con Lecquio, me lo he cruzado por Telecinco y él ha girado la cabeza. Reconozco que está feo lo que hice, pero también abusaron de mi confianza. No creo que seamos nunca amigos pero tampoco me importa, ¡me da igual Lecquio!

Desde que ocurrió aquello ha estado un año desaparecida mediáticamente…

El verano pasado hablaban todos los días de mí en Sálvame. Yo era la protagonista, pero solo me llamaron para cuatro programas. Cuando lo hicieron yo estaba de vacaciones en Marbella y en Ibiza e insistieron muchísimo, que me lo pagaban todo, el avión, el tren… ¿Qué luego no les interesas? Les da igual, no te llaman en un año.

¿Se arrepiente de haber entrado en este circo mediático?

No, porque nadie me obliga a ir. Primero, todos lo hacemos por dinero. Yo he hecho muchas conexiones en directo para Sálvame desde la puerta de mi casa sin cobrar y he decidido que ni una más porque si para ellos es un negocio, para mí también. Segundo, porque la mayoría de las veces he tenido que ir para justificarme por mi vida personal; y ahora lo hago por Toño (Sanchís, su representante), porque en el programa manipulan mucho la información e intento aclararlo.

Volvió a la tele para hablar de la sentencia del juicio de Belén Esteban contra Toño Sanchís. ¿No es raro que haga de representante de su representante?

Yo cuento mi opinión como amiga y representada suya. Él no me manda, ni soy su portavoz ni representante, como insinúan. De Toño no puedo decir otra cosa que, negociando contratos, es el mejor y lo saben todos los que han trabajado con él. Y como amiga, cuando le llamo está ahí.

¿Confía en el?

Cien por cien. Todos sabemos cómo ha trabajado con Belén, yo le he llamado mil veces y siempre, ¡qué casualidad!, estaba con ella en el dentista, en el médico, en algún trabajo, en un centro comercial, o con su hija… No le pillaba nunca en su casa, siempre con Belén o con su hija. Las 24 horas del día. ¿Por qué no me voy a creer que pactaran un 30 por ciento de comisión si Toño se lo merecía? Fíjate, hay un vídeo en Twitter en el que sale ella hablando de cuando ganó Gran Hermano VIP y quería donar los 100.000 euros del premio. Toño le dijo que no. Belén dice, “¿por qué no quería que lo donara? porque perdía sus 30.000 euros de comisión”. Eso es el 30 por ciento. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.

¿Se lleva bien con alguien de Sálvame?

A Kiko Hernández le tengo cariño, en privado ha hecho cosas por ayudarme, me ha dicho: “no te lleves mal con Belén Esteban, que no te conviene”. Kiko Matamoros no me cae mal. Y Lydia Lozano, tampoco, pero en el plató siempre se une a la mayoría y entonces me tiene que dar y me da bien, pero fuera no me cae mal. De los demás, no sé qué decirte (risas).

¿Qué ha hecho en este año de ausencia mediática?

Pues nada, estar en casa. Gracias a Dios, Jesús trabaja porque que me llamen cada tres o cuatro meses de la tele, no me da de comer. He disfrutado de mis hijos, sobre todo de la niña, que es chiquitita y me necesita. He estado muy tranquilita, no me preocupa nada si esto de la tele tiene un final.

¿Es la típica ama de casa?

No sé si soy la típica ama de casa de pueblo (risas), pero las cosas de la casa claro que las hago yo.

¿Y qué tal cocina?

No cocino mal, pero me encanta salir a comer por no hacerlo (risas).

Cuando salió su video sexual se quejaba de que no la contrataban de profesora, ni en ningún trabajo ‘serio’ ¿Años después sigue en las mismas?

Se me ha juzgado por llevar una vida que muchos no entendían y lo voy a tener que pagar toda la vida. Soy maestra, puedo desempeñar cualquier trabajo, todo el mundo tiene intimidad y relaciones sexuales. ¿Qué tiene que ver tu vida privada con tu trabajo, incluso si es con niños?

¿Cuál es su plan de futuro?

Con la niña pequeña no he tenido tiempo para prepararme unas oposiciones, pero en el momento que crea que puedo lo voy a hacer.

Como exconcejala ¿cómo ve a la clase política?

Creo que no voy a votar nunca más, no me gusta ninguno. Pedro Sánchez me gustaba, por lo menos le veía coherente, pero al final te desengañas. Da igual unos que otros, la gente sigue pasándolo mal y los trabajadores de a pie siguen en las mismas condiciones.

¿Ya no es del PSOE?

Nunca fui afiliada, ahora soy solo de izquierdas.

¿Cuándo fue la última vez que dijo ‘no es no’?

Soy fácil de convencer. Empiezo diciendo ‘no’ y acabo dicendo ‘sí’…

¿Con qué político tendría un algo?

El más guapo es Pedro Sánchez.

¿Y con quién, ni con un palo?

Con Pablo Iglesias, fisicamente me causa un poquito de rechazo.

¿Le gusta más Rajoy?

Es que con Rajoy ni me lo planteo. ■ | Sigue leyendo.