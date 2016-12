Entrevistas / Artículos

Vanesa Gil, Chica interviú 2016: "Ahora mi sueño es desfilar para Victoria’s Secret” Reyes Tatay - Fotos: Sandra Torralba

La almeriense Vanesa Gil es dulce y humilde, como sus padres. Cuando hace seis meses le contó a su mejor amigo que se presentaba al concurso Chica Interviú 2016, no pensaba que ganaría. El jurado, sin embargo, no tuvo ninguna duda. De las más de seiscientas candidatas solo hubo una que enamoró a todos los presentes. Vanesa tiene 22 años y quiere ser modelo en la pasarela de Victoria’s Secret. | Sigue leyendo.

A veces los sueños se cumplen. Vanesa vive en un pueblo almeriense del interior que apenas supera los setecientos habitantes. En Wikipedia destacan que en el municipio la banda Orchestral Manoeuvres in The Dark (OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad) rodó en 1985 el videoclip de la canción So in love. Vanesa nacería nueve años después. Poco más se sabe de Alhabia. Allí ha crecido esta morena de sonrisa inocente y estilo refinado. De familia humilde –su padre es cocinero, y su madre, ama de casa–, nunca imaginó que sería la elegida entre más de seiscientas candidatas, que se convertiría en la chica Interviú 2016.

Vanesa Gil Márquez, de 22 años, sorprendió en la gala final con su belleza y dulzura. El jurado no tuvo ninguna duda. Ahora tiene un nuevo objetivo en la vida: desfilar para Victoria’s Secret. Ya se lo ha dicho a su amigo Ismael, el primero al que le comentó que quería ser chica Interviú.

Ya tiene el título Chica Interviú 2016. ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Me gustaría enfocar el título para relanzar mi carrera en el mundo de la moda. Quiero ser modelo profesional y seguir dedicándome a los certámenes de belleza, al mundo de la fotografía y las pasarelas. Mi sueño sería desfilar para Victoria’s Secret.

¿Qué la llevó a presentarse al concurso de belleza con más solera?

Para empezar, interviú es una revista muy importante de este país. Vi en internet el anuncio del concurso y pensé que sería una oportunidad para mí. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos.

¿Qué le han dicho en el pueblo?

En su mayoría me apoyan y me dan la enhorabuena… He recibido algún comentario grosero de alguna chica que me ha dicho que se van a hacer pajillas con mis fotos…, pero es todo envidia. Son más los elogios que las críticas.

¿Qué es lo que sintió cuando fue nombrada finalista?

Cuando recibí la llamada diciéndome que estaba en la gala final y tenía que ir a Madrid, me puse a dar saltos de alegría por toda la casa.

¿Y los nervios de la gala?

Muchos, yo nunca había participado en un concurso así, pero me tranquilizó que todas las demás participantes estuvieran en las mismas condiciones que yo. No había ninguna rivalidad; todo lo contrario, nos ayudábamos las unas a las otras.

¿Qué opinaron sus familiares y allegados cuando les dijo que quería participar en el concurso?

Al principio tuve algunas dudas. Vivo en un pueblo en el que nos conocemos todos, y no sabes cómo puede reaccionar la gente. Mis padres estaban nerviosos, sobre todo mi madre, que estaba bastante preocupada. Me sorprendió mucho mi padre. Me apoyó al cien por cien desde el principio, y eso que siempre ha sido el más protector de la familia.

¿Cómo es un día normal en la vida de Vanesa?

No tengo una rutina fijada. Ahora mismo estoy buscando trabajo.

Pero tendrá aficiones.

No practico ningún deporte, la gente se sorprende cuando se lo digo. Es verdad que me gusta comer sano, aunque el dulce es mi mayor debilidad. Tengo mis caprichitos; el chocolate, por ejemplo, no me lo pueden quitar. Lo que más me gusta es cocinar. Cuando subo fotos a Facebook de comida, la mayoría de los comentarios son de chicos. Está claro que a un hombre se le conquista por el estómago.

¿Qué mensajes ha recibido desde su nombramiento como chica Interviú 2016?

Los medios de comunicación locales han querido hacerme entrevistas, y me han sorprendido algunos mensajes de felicitación, como el de mi exnovio… y los de algunos chicos que ya conocía, que decían: “Ahora que vas a ser portada de interviú no te voy a poder conquistar”.

¿Cómo se sintió en la sesión de fotos para esta portada?

Al principio me dio mucha vergüenza, nunca me había desnudado delante de tanta gente, y menos para una sesión de fotos. Los nervios se me pasaron rápidamente porque todos se portaron genial conmigo. A la fotógrafa y a su equipo les pongo un diez.

¿Quién es su ídolo?

Mi padre, sin ninguna duda. Somos una familia muy humilde y todo lo que tenemos es gracias a él. Se deja la vida por mi madre, por mi hermano y por mí. El último ejemplo fue en la gala de interviú. Pidió permiso en el trabajo y me llevó a Madrid. | Sigue leyendo.