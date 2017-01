Entrevistas / Artículos

Admiradora de Putin, esta rusa ha sido azafata de la competición de culturismo más famosa del planeta Victoria Korzh: “He visto ‘Terminator’ cientos de veces” Thais Escamilla. Fotos: Miquel Benítez.

Nació en la ciudad siberiana de Zima (en español, invierno) y con solo 17 años se marchó a 3.000 kilómetros a estudiar coreografía. “No he vuelto a vivir a mi casa desde entonces”, cuenta. Y acaba de cumplir los 30. A Victoria nadie le ha regalado lo que tiene. Compaginó estudios universitarios con bolos como bailarina clásica, disciplina que le inculcó su madre, y cuenta que “ganaba muy bien”. Pero el dinero no lo es todo y ella quería algo más que tener casa y conducir su propio coche para ser feliz. Buscando sol y calor, desembarcó en Barcelona, “un paraíso” que ha convertido en su hogar. “Aquí monté mi ballet y no funcionó, en España no funciona el arte como en los países del este”.

¿Cómo ha sido la experiencia de convertirse en una Arnold Girl?

Increíble. Me enteré del concurso por Facebook y, desde el momento que me estaba registrando, ya sabía que iba a ganar. Llevaba tres meses preparándome para competir en Bikini Fitness y físicamente me encontraba perfecta. Me encanta posar y desfilar ante el público: entrego toda mi energía positiva y ellos me devuelven el doble.

¿Cómo es Arnold Schwarzenegger en las distancias cortas?

Es increíble de guapo y, a pesar de su edad, conserva todo su atractivo. Se puede ver en todas las fotos y vídeos del evento la cara de flipada que se me queda cada vez que lo tengo cerca.

¿Cuál es su película favorita del actor?

Terminator, sin duda, la he visto cientos de veces.

Si se hubiera dado la ocasión, ¿habría tenido algo con él?

Sí: una charla sobre entrenamiento y también le hubiera pedido que fuera mi coach.

¿Está metida en le mundo del fitness?

Sí, preparándome para competir en Bikini Fitness. Entrenar me encanta desde hace muchos años, la satisfacción que sientes tras una sesión dura no se compara con nada. Y la dieta al principio se me costó bastante, pero el cuerpo se acostumbra a todo.

La lacra del dopaje parece perseguir a los cuerpos de gimnasio. ¿Mito o realidad?

Hay diferente categorías en este mundo. Y solo depende te ti y de lo que quieras lograr. Para mí, en mi categoría, se puede competir sin doparse tranquilamente. Y ganar. En otras categorías es más difícil, dependes de la genética.

Mójese: ¿se puede ganar el ‘Arnold’ y no doparse?

Siendo realista, en su categoría es difícil.

Dicen que las mujeres rusas son frías. ¿Está de acuerdo?

En general, sí. Más que frías, distantes al principio. Pero con el tiempo y con confianza somos más cercanas que las españolas. Es una cultura distinta. En Rusia piropear a una mujer es de maleducado. También mirarla a los ojos. Allí en teatros y cines no hay ruidos como aquí. Viviendo tantos años en España me encuentro españolizada. Soy muy abierta de mente, siempre lo he sido. Y nunca nadie me ha dicho que soy fría.



También que los rusos son extremadamente disciplinados y metódicos. ¿Es así?

Pues sí. Yo lo soy, mi madre me ha educado de esa manera. Si de pequeña tenía un poco de fiebre o estábamos a 38 grados bajo cero, igualmente iba al colegio como la mayoría de los niños. Y ahora, a mis 30 años, soy todavía más disciplinada.

Baila pole dance. ¿De dónde viene la afición?

Me apunté en 2014 a una escuela en Barcelona, de antes ya sabía bailar y estaba bien entrenada. Así que en medio año ya salí a competir en Alicante y gané. Después me saqué título de instructora y hasta hoy.

¿Qué lleva a una siberiana a vivir a Barcelona?

El mar, la montaña, el sol, la comida rica y la gente muy positiva no tienen precio. Es un paraíso para mí.

¿Cuál ha sido para usted el mayor choque cultural?

El nivel de danza y teatro, que está bastante bajo en España y más en Barcelona. No esperaba que me fuera a costar encontrar un lugar donde ver un buen espectáculo de danza autóctono. Solo programan compañías extranjeras. Eso pasa porque a los jóvenes solo les interesa la Fórmula1, el fútbol y el gimnasio. Al teatro solo va gente mayor, por desgracia.



¿Cuál es el hábito español que menos te gusta?

Que la sociedad fuma mucha marihuana y está como bien visto en los jóvenes. Cuando viene gente de otros países dicen todos lo mismo: que los españoles son muy lentos en hacer las cosas. No sé si está relacionado con la droga o con calor, pero yo tampoco he conseguido acostumbrarme a eso (risas).





¿Qué opina de la situación política en su país? ¿Y de la de España?

Pues es una pena que España no decida las cosas y haga lo que le dice la Merkel. Creo que si no hubiera habido crisis en España, podríamos haber seguido siendo amigos. Antes había exportaciones de frutas, vino y jamón a Rusia. Hoy no hay nada de eso y esta situación provoca escasez de trabajo en España y que en Rusia la calidad de la fruta sea pésima. Creo que el Gobierno español hace lo que va bien a Europa o a Estados Unidos para hundir a la Federación Rusa. Es una pena que no pueda haber una opinión propia de la situación, y ver cada día cosas falsas en televisión sobre Putin. Para mí es el único presidente en el mundo que dirige un país sin opiniones secundarias. Y vosotros, los españoles, dos años atrás viajabais mucho más por turismo a Rusia y gastabais mucho dinero allí. Ahora hemos retrocedido 30 años en la historia y a nadie le interesa que Rusia puede ser el país mas poderoso del mundo. Por eso nos hacen trampas. Personalmente le tengo mucho aprecio a Putin como persona y como presidente. Creo que ya consiguió sacar al país de una situación terrible y volverá a hacer subir a la madre Rusia. ¡Ya lo veréis! ■ | Sigue leyendo.