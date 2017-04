Apuntes / Artículos

¿Buscas una alimentación y vida sana? Descubre AmorVegano interviú

El escritor estadounidense George William Curtis decía, la felicidad radica, ante todo, en la salud y razón no le faltaba. En los últimos tiempos, la preocupación por incentivar hábitos de vida sana, basados en una correcta alimentación y ejercicio, va en aumento. Sobre la base de esta creciente preocupación nace Amor Vegano, una tienda online que ofrece productos veganos, cuya filosofía y practica de vida excluye toda forma de explotación y crueldad hacia el reino animal, "nuestra idea es promover el veganismo por nuestro amor y respeto hacia los animales", aseguran.



Esta nueva tienda online -con envíos de 24 a 48 horas- ofrece una gran variedad de alimentación vegetal (sustitutos de carne; embutidos vegetales, hamburguesas, quesos, cereales, galletas, bebidas, algas, legumbres, complementos dietéticos, etc..). Además de infusiones, tés, flores de Bach, aceites esenciales, etc..), y también alimentos para personas con intolerancias alimenticias (diabéticos, celíacos…)



También www.amorvegano.es ofrece un surtido de productos alimenticios biológicos, procedentes de agricultura ecológica, sin modificaciones genéticas, libres de glutamato monosódico, además de productos para el hogar e higiene respetuosos con el medio ambiente, cosmética natural libre de componentes de origen animal y no testados en animales.