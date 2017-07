Apuntes / Artículos

El reportaje político era así Juan José Fernández

SE HA propuesto el periodista Jesús Maraña con Al fondo a la izquierda (Planeta, 19 €) actuar –recordando a Camus– como el “modesto historiador del día a día” para engarzar en 412 páginas la profusión de datos, retratos, actitudes, relaciones, equilibrios y escenas íntimas con que explica la coyuntura de la izquierda en España.

“No nos molesten, que estamos suicidándonos”, le escribió al autor, el 30 de septiembre de 2016, el socialista vasco Txema López Aguilera, atónito por la deriva de su partido. Faltaba un día para el crack del comité federal del 1 de octubre.

“No niego que hay una batalla de poder, pero no es personal. No voy a disputar el liderazgo a Pablo en ningún momento, y él lo sabe”, le dijo Íñigo Errejón al autor tres meses antes del II congreso de Podemos en Vistalegre.

Tómese nota de ambos flashes para atisbar lo líquidas que están las cosas en ese territorio llamado aquí “al fondo a la izquierda”. No espere el lector terminarse el libro sabiendo por fin si el PSOE está ahora más a la izquierda o más en el fondo, porque eso hoy no lo sabe nadie. Pero sí acabará conociendo abundantes sinapsis políticas del cerebro del PSOE –y no pocas del encéfalo de Podemos– muy poco sabidas por el común, y ni siquiera por muchos inquilinos de un escaño en el Congreso.

De hecho, uno de los efectos nutritivos de este libro-reportaje radica en la minuciosidad del relato, el recurso a la fuente de origen, sin imaginativas atribuciones de intenciones, ni diálogos novelados, ni hechos o entrecomillados atribuibles a “entornos” o “fuentes de”, sino a gente con cara y ojos. Es como en esos libros de información política que se hacían antes, o esos que aún publica el periodismo anglosajón y, para nuestra melancolía, escasean en el raquítico panorama informativo español.