Apuntes / Artículos

Pop, rock, fado... en Madrid, Granada y A Coruña. Festivales que suenan muy bien interviú

MADRID no tiene playa, pero sí festivales de música veraniegos para todos los gustos. Mad Cool (madcoolfestival.es) se consolida como uno de los grandes del país. Los grupos Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon encabezan un cartel de tres días non stop en la Caja Mágica. La unión de música española y latina es lo que propone la primera edición del Festival Río Bavel, en el parque ferial de Madrid. Por segundo año, Las Noches del Botánico (nochesdelbotanico.con), del 22 de junio al 29 de julio en la Universidad Complutense, apuesta por todos estilos, Tony Bennett, Pablo Milanés, Rosendo, Franco Battiato… Y los amantes del fado tienen su cita del 30 de junio al 3 de julio: Camané, Raquel Tavares y Gisela João, en los Teatro del Canal de la capital. En Granada, este año se estrena el Bull Music Festival, una cita ecléctica con Loquillo, Estopa o Mala Rodríguez. Y el rock más extremo en las más de 90 actuaciones gratuitas en 15 escenarios por toda A Coruña en la 31 edición del Nordeste Estrella Galicia. Esto suena bien.

Y además...

El libro con más secretos del mundo

NI AVENTURAS, ni intrigas, ni asesinatos, pero sí grandes sorpresas. Este libro de Chase Destillery (18,95 euros) esconde entre sus páginas una minibotella de vodka de mermelada, una de ginebra de manzana ecológica –la que utilizaba Ferran Adrià en El Bulli– y una tercera minibotella de vodka de patata, elgido el mejor del mundo en la World Spirits Competition.

Picasso, para los más pequeños

COINCIDIENDO con el 80 aniversario del Guernica, editorial Phaidon publica Aves y otros animales con Pablo Picasso (9,95 euros), un innovador libro de bocetos de animales prácticamente inéditos del artista malagueño. Para niños de 1 a 3 años… y amantes del arte.