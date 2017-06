Apuntes / Artículos

La carne hecha arte interviú

UNA EXPOSICIÓN dedicada al fotógrafo Joan Crisol, un artista del desnudo masculino y femenino y colaborador habitual de esta revista; la proyección de grandes títulos del cine erótico como la francesa Love o The Notorius Bettie Page, sobre la modelo pin up de los 50 famosa por sus fetiches ; teatro con alto contenido sexual; pornopoesía; la presentación de Vomitorium, libro de Diana J. Torres sobre feminismo, pornografía y eyaculación femenina. Son algunos de los contenidos culturales y artísticos subidos de tono de la programación off creada en torno al Salón Erótico de Madrid que se celebra esta semana. Más información: www.saloneroticodemadrid.com.

Y además...

Lorena Castell, concierto de aniversario

SE CUMPLEN diez años del lanzamiento del primer disco del desaparecido dúo Lorena C, Dos rombos, y lo celebra con un concierto el día 8 en la sala But de Madrid. Los fans de Lorena Castell, colaboradora de Zapeando (La Sexta), y Carlos Bayona podrán volver a disfrutar de su pop electrónico con toques rock y punk y de su éxito Siempre joven.

Las mentiras teatrales de Natalia Millán

ALICIA SORPRENDE al marido de su mejor amiga con otra. ¿Debe contárselo? Así comienza La mentira, obra protagonizada por Natalia Millán y Carlos Hipólito, que se estrena el 9 de junio en el Teatro Maravillas de la capital. Mentiras e infidelidades en un auténtico –y premiado– tratado conyugal que sorprende con un inesperado desenlace.