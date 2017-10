La piel que habito

Apuntes / Artículos

Sus reportajes sobre cooperación al desarrollo se han publicado en Al Jazeera, The Guardian, Stern o Tiempo. Y sus imágenes han sido expuestas en París, Tanzania y Estados Unidos. Hasta el próximo 8 de diciembre, la Fundación ONCE (calle Sebastián Herrera, 15) ofrece la muestra La piel de África, de la fotógrafa documental Ana Palacios. La exposición relata el día a día de las personas afectadas por lesiones de piel en hospitales de Benín con una particularidad que no pasa desapercibida: las fotografías, que retratan el trabajo de la Fundación Anesvad en el país africano, no se centran exclusivamente en las enfermedades, sino que ahondan en el drama personal, familiar y social que les rodea. La autora ya nos impactó con su libro Albino, sobre el drama que sufren los blancos negros en Tanzania.