Apuntes / Artículos

La Biblioteca Nacional dedica una muestra a este arte ‘Patrimonio Flamenco’ interviú

HASTA el 2 de mayo, la Biblioteca Nacional dedica una interesante exposición a la historia del flamenco, una de las manifestaciones artísticas y culturales con más peso en nuestro país. Comisariada por el periodista David Calzado y el informador de Radio 3 Teo Sánchez, se realiza un viaje de 400 años a través de libros, manuscritos, grabaciones, partituras, dibujos, pinturas, cine

y fotografía.

Realizada con fondos de la propia Biblioteca Nacional y de otros museos, en la muestra se podrán admirar obras de Goya, Picasso, Fortuny o Tàpies; de cineastas como Edgar Neville, José Val del Omar o Carlos Saura, y de escritores como Bécquer, García Lorca, Gómez de la Serna o Chaves Nogales.

Círculo de Bellas Artes

Homenaje a Leonard Cohen

EL 2 de febrero se rinde tributo en Madrid al músico y poeta Leonard Cohen, fallecido en noviembre. Cohen vivió un proceso creativo en continua exploración, desde el compromiso, la sensibilidad, la inteligencia, la resistencia, la esperanza. Su último disco, You want it darker, fue publicado apenas un mes antes de su muerte y constituyó un bello testamento musical. El acto lo organizan el Círculo de Bellas Artes (CBA) y la Universidad Carlos III. Una mesa redonda en el CBA y la proyección del documental Bird on a wire componen el homenaje Dance me to end.