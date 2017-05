Apuntes / Artículos

Rabo para todos interviú

Es el plato más chulapo de las fiestas de Madrid, que se celebran esta semana. Pero el rabo de toro se reinventa. El restaurante Amargo Place to Be sorprende con saquitos de rabo de toro con coulis de chocolate amargo. En Los Galayos apuestan por un supercanelón de rabo de toro glaseado con torta del Casar. El restaurante Bacira lo presenta en albóndigas. New York Burger, en hamburguesa. El restaurante Sandó, en forma de ravioli. Con apple bitter y Campari en El Mendrugo… Y los clásicos tienen su cita en la taberna Gaztelupe.

Y además...

Rectificación

LA FOTOGRAFÍA aparecida en la página 24 del número 2.139 de Interviú, del 24 de abril de 2017, y situada en la parte superior derecha con el pie de foto “A la derecha, una mansión ilegal en la zona de La Coscojosa, propiedad de un empresario del calzado de Arnedo”, fue publicada por error puesto que dicha edificación pertenece a D. José Antonio Morón, ajustada al planeamiento urbanístico y cuenta con todas las autorizaciones requeridas por el ayuntamiento..