Apuntes / Artículos

Un noviembre de película David Arnanz

María José Cantudo en plan vampiresa sexy como imagen de un festival de cine de terror. No, no es una película de miedo, es el gancho de la Semana del Cine Fantástico de San Sebastián (www.sansebastianhorrorfestival.eus/2017), que incluye estrenos como Saw VIII o mitos del género como Encuentros en la tercera fase. El festival incluye actividades paralelas como un taller de maquillaje de Halloween. Madrid celebra el mes del cine con dos festivales, Madrid Premier Week (www.madridpremiereweek.com) y LesGaiCineMad (www.lesgaicinemad.com), el más antiguo de la capital, que proyecta 140 películas que reivindican respeto, igualdad y diversidad. L’Alternativa de Barcelona proyecta largos y cortos por los derechos humanos y la libertad personal.

La desconexión vasca

Casa rural Guikuri, Murua (Álava)

En el Parque Natural del Gorbea, rodeado de naturaleza pero cerca de las tres capitales vascas. La casa rural Guikuri (http://guikuri.com/casarural) ofrece un alojamiento innovador, casitas para dos y cuatro personas con jardín propio, aparcamiento, jacuzzi, zona spa y todas las comodidades imaginables. Pero es su situación lo que hace mágico a este rincón de la localidad de Murua, en Álava, donde lo mismo se puede gozar de una cena en medio del bosque rodeado de grillos en verano, que frente a la chimenea mientras nieva fuera en invierno. Por algo llevan 25 años sorprendiendo a los viajeros.