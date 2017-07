Cine / Artículos

La tía May se vuelve joven y sexy interviú

La nueva peli de Spiderman llega a las pantallas y con ella podremos ver no solo a Tom Holland haciendo de hombre-araña o a Iron Man (Robert Downey Jr.) ejerciendo de mentor y ayudando al superhéroe a mejorar sus capacidades. También podremos disfrutar de la frescura y el atractivo de Marisa Tomei como una sexy tía May, papel siempre interpretado por actrices mayores. En esta versión, su diferencia de edad es menor por lo que su relación es más de hermana mayor que de anciana tía. Es decir, la nueva tía May entraría en esa categoría de maduras deseadas. Marisa Tomei, reconocido icono sexual con 52 años, comenzó su carrera a mediados de los 80 y ganó un Óscar como mejor actriz secundaria por ‘Mi Primo Vinny’ en 1992. A pesar de haber interpretado papeles generalmente secundarios, como el de Spiderman: Homecoming, fue votada por los lectores de The Sun como la protagonista del desnudo más caliente que se pudo ver en las pantallas por una escena de la película ‘Antes que el diablo sepa que has muerto’ (2007), aunque las escenas más hot de su carrera las rodó en ‘El luchador’ (2008).