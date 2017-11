Libros / Artículos

La viuda negra Alberto Gayo

Daniel Silva

Harper Collins 18,90€

Un atentado en el centro de París contra un centro judío desata el pánico ante una nueva célula terrorista del ISIS. Este hecho hace que los enemistados servicios secretos de Israel y Francia colaboren para desarticular al grupo en una lucha contrarreloj liderada por Gabriel Allon, agente secreto israelí, famoso restaurador de arte y amigo personal de una de las víctimas. Una frenética batalla que llevará a los protagonistas alrededor de todo el mundo y mantendrá al lector en suspense tras los pasos de Gabriel y su equipo.

Islas des-conocidas

Malachy Tallak

GeoPlaneta 22,90€

Hay islas de vida y muerte, lugares míticos de las novelas (Hufaidh), islas encontradas al azar por navegantes cuando el mundo acababa en la costa más cercana a tu domicilio (Tule), islas sumergidas que alguna vez existieron aunque fuese en las profundidades del cerebro de algún iluminado (Lemuria), hay otras fraudulentas que fueron inventadas por listillos (Tierra de Crocker) e incluso hay archipiélagos descubiertos en los últimos cien años (Sandy Island). Malachy Tallack es un escritor de viajes inglés –y cantautor– nacido en 1980 en las Islas Shetland y obsesionado con esos trozos de tierra que flotan en el agua y te cambian el sentido. Brillan los dibujos de Katie Scott, conocida por ilustrar exitosos libros como Botanicum y Animalium. Este tesoro es la mejor compañía para cualquier tipo de náufrago.

El rinoceronte y el poeta

Miguel barrero

Alianza Literaria 15,50

Cuenta el autor que esta novela surge cuando en un viaje a Portugal descubrió la historia de un rinoceronte que llegó a Lisboa en tiempos del rey Manuel. El escritor asturiano se puso como reto unir aquel periplo con Mensagem, el único libro (poemario) que Fernando Pessoa publicó en vida y que firmó, además, con su nombre. Todo son mensajes en esta obra de intriga. Antonio Muñoz Molina ha dicho: “Barrero ha escrito una novela en la que la filología se vuelve una rama de la literatura fantástica”, un thriller con invocaciones históricas, conspiradores y fantasmas.

Imperiofobia y leyenda negra

María Elvira Roca Barea

No se explicará que en España llegue a su 14ª edición un ensayo que defiende los imperios –el español incluido– si no es por su oposición sin complejos al cliché hispanófobo que por generaciones nos hemos tragado los propios españoles. Rara osadía. Hasta hoy no hubo una tan inteligente y documentada demolición de la leyenda negra, la propaganda que, con impulso racista del mismísimo Lutero, debilitó a la España del XVII; y que aún erosiona a la de hoy, cuando el supremacismo noreuropeo dice que este país, uno de los PIGS, no es de fiar.