Libros 2143 I. Andrade / J. J. Fernández / C. Rubio

Juan Marsé

Lumen. 22,90 euros

la NARRATIVA de Marsé esgrime la melancolía de lo que no pudo ser. Esta selección de relatos y novelas cortas contiene, pues, amargura e ironía barnizadas de agudeza, como esa pata retorcida de un potro de gimnasia, con “un aire funesto de alimaña” (Teniente Bravo). Con el descreimiento por bandera, aquí caben aventis de Marsé/Marés, el cine, la ternura, el erotismo, el pálpito periodístico y político, el dudoso porvenir. Y una galería de personajes en cuyos diálogos y reflexiones late el triste ambiente de una época no tan lejana.

William Layton: la implantación del método en España

Javier carazo

Fundamentos. 20 euros

¿A QUÉ vino a la España de los 50 un americano vapuleado por la II Guerra Mundial? Al principio, a investigar con Agustín Penón el asesinato de Lorca. Por medio, a relacionarse fecundamente con la cultura española. Y al final, a modernizar nuestro teatro con un método nuevo. Esta rica y laboriosa pesquisa histórica define por fin esta figura, a veces novelesca, de un yanqui en el marasmo cultural del franquismo.

Perdón

Ida Hegazi Høyer

Nørdica. 19,50 euros

“Lo que yo quería era un hombre más fuerte que yo. Y quizá eso fue lo que obtuve”, cuenta la joven narradora de esta historia. Con el paso de los días, irá descubriendo que la fortaleza de ese hombre del que se enamoró de sopetón, desarmada e ingenua, proviene de una personalidad trastornada, que la atrapará en una morbosa red de ilusiones y falsedades. Un amour fou extremo y desesperanzado. Por esta novela, en 2015 la escritora noruega Ida Hegazi Høyer recibió merecidamente el Premio de Literatura de la Unión Europea.