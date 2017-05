Libros 2144

Libros / Artículos

Perros que duermen.

Juan Madrid. Alianza. 18 euros. Nuestro mejor autor de novela negra nos conmueve con la historia de un feroz crimen cometido en el Burgos de 1938 cuya huella se arrastra desde la contienda y por aquel régimen represivo y corrupto hasta el presente. Para Madrid, “la larga lucha contra el dictador durante 40 años es el monumento ético más importante del siglo xx europeo”. En su honor ha escrito estas contundentes páginas.

Banderas en la niebla

Javier Reverte. Plaza y Janés. 22,90 euros. EN TODAS las facetas de Javier Reverte –escritor de viajes, narrador, periodista…– emerge con intensidad el papel de la memoria. Aquí da forma a esta “historia real escrita con los rasgos de una novela” en la que relata la encarnizada lucha de los dos bandos en la guerra civil española, personificados en un torero falangista y un joven poeta.

En la oscuridad

Antonio Pampliega. Península. 18,90 euros. NO ERA la primera vez que Antonio Pampliega (Madrid, 1982) llegaba a Siria, pero las sensaciones esta vez no eran buenas. El periodista freelance, quien se revela como muy supersticioso en este libro, viajaba con otros dos compañeros cuando los secuestró una rama de Al Qaeda. El fixer (guía) en el que habían confiado su seguridad los había traicionado. Por primera vez, un periodista español relata en un libro su secuestro en Siria. Y no ahorra en detalles. Durante su retención, Pampliega y sus compañeros sufrieron las humillaciones de sus carceleros, a quienes distinguían con motes. El autor se lleva la peor parte: al tercer mes, y creyendo que era un espía, lo aíslan de sus amigos. Para sobrevivir a la soledad y a las continuas amenazas, escribe cartas a su hermana. Misivas que memoriza y plasma en este libro, un diario desgarrador de diez meses de cautiverio.