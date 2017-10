Libros / Artículos

Los días felices Alberto Gayo

Mara Torres



Planeta 19,50€



Un colega, un amor y una Vespa roja. ¿Se puede pedir algo más con veinte años? La periodista Mara Torres, presentadora de La 2 Noticias de TVE, reflexiona sobre las fantasías que todos nos hacemos sobre un futuro mejor (y que raramente se cumplen): en el instituto ansiamos la universidad, las fiestas, el sexo…; en la universidad, el trabajo, el sueldo… Escrita con un lenguaje actual y una silenciosa profundidad que, a veces, asusta. Los días felices es una deliciosa y emocionante novela que te obliga a preguntarte si eres realmente feliz y tienes la vida que soñaste tener.



El silencio en la era del ruido



Erling Kagge



Taurus 16,90€



¿Quién no quiere el silencio? ¿Quién no lo busca casi a diario? Es fácil hablar del silencio como concepto cuando se es noruego, explorador, abogado, coleccionista de arte y editor de éxito. Probablemente haya gente que no pueda disfrutarlo en toda su vida. Y no hablamos de la ausencia de ruido. Erling Kagge habla de vivencias, de un mar helado, un desierto, una performance de la artista Marina AbramoviĆ o de dar rienda suelta a los sentimientos. Este libro, traducido por Carmen Montes Cano, es un pequeño tesoro para llevar en el bolso o la guantera del coche, “treinta y tres intentos de respuesta” que provocan cierta paz interior... y, claro, cierta envidia. El autor critica el ruido de estar enganchados a un smartphone, a aplicaciones que nos distraen de luchar por una vida más rica. “El silencio está bajo presión”, comenta Kagge.



Mírame a los ojos



John Elder Robison



Capitán Swing 20€



El autismo como tema de fondo ha dejado obras memorables. Difícil de olvidar María y yo, la novela gráfica de Miguel Gallardo sobre los avatares de la vida junto a su hija autista. Ahora llega Mírame a los ojos. Mi vida con síndrome de Asperger, donde Elder Robison, niño “socialmente desviado” a quien no entendían ni sus padres, relata su inclinación por los aparatos electrónicos, lo que le permitió buscarse la vida entre máquinas, y cómo llegó a entender que lo suyo no era una enfermedad, sino una forma de ser. El autor, que no fue diagnosticado hasta los 40, es hoy una autoridad mundial en cuanto a la vida con autismo.



Del otro lado



Michael Connelly



Alianza de Novelas 18,00€



Las primeras líneas transportan a una imagen en blanco y negro, al más puro cine negro. Un párrafo más adelante, la estampa se quiebra, entra en juego un móvil, omnipresente en nuestros días… No hay que desfallecer, la trama se reconduce porque hablamos de Connelly, que antes que escritor fue cronista de sucesos y profesa una declarada admiración por Raymond Chandler. El protagonista es un expolicía de homicidios, resabiado y con su propio código de conducta. Harry Bosch cuenta con su propia saga, con una veintena de novelas y 25 años entre páginas.