• Línea atractiva que llama la atención • Dinámico y divertido de conducir • Bien equipado y hasta con 510 caballos Alfa Romeo Stelvio: esencia dinámica Juan Manuel García Rubio

El SUV italiano de Alfa Romeo es el primero de la marca que planta cara a modelos como el Porsche Macan o el Jaguar F-Pace. También es el primer SUV de Alfa Romeo. La gama cuenta con tracción total conectable automática, o Q4, pero hay un modelo en que es trasera. El cambio es un automático de 8 velocidades por convertidor de par. Los niveles de acabado son Stelvio, Súper, Speciale y Quadrifoglio Verde. Este último, solo para el más potente. Durante esta primera fase de comercialización, y por tanto con carácter temporal, se puede optar por la llamada First Edition. Esta monta el motor de gasolina de 280 caballos de gasolina con un extra de equipamiento.

La guinda del pastel es el Quadrifoglio Verde, o QV. Monta el motor de seis cilindros, el único de toda la gama que no es de cuatro, y con nada menos que 510 caballos. Es el más deportivo en todo. No todas las motorizaciones están disponibles con todos los acabados.

El Stelvio apunta excelentes maneras. Es ágil por chasis y suspensiones, y es directo por dirección, frenos y cambio. Es todo un Alfa Romeo que, a medida que escalamos en potencia, ofrece un dinamismo esplendoroso con una estabilidad en carretera intachable.

El interior es muy agradable, lujoso y con mucho estilo. En general, los materiales presentan muy buena calidad. Y la postura de conducción es óptima. Hay mucho equipamiento, aunque puedan echarse en falta algunos elementos. A cambio, y aunque moderno por dentro, el Stelvio no lo deja todo al funcionamiento de la pantalla central, tan de moda ahora para hacerse con muchos de sus mandos. No le falta tampoco el botón DNA de la marca para modificar electrónicamente ciertos parámetros (Dynamic, Natural y Advance Efficiency) y a los que el QV añade el modo Race para conducción deportiva.

Tiene botones exteriores para funciones tan básicas como la climatización. No presenta, por tanto, las distracciones absurdas de otros coches en los que el conductor se vuelve loco en una pantalla táctil.

Motor: 4 y 6 cilindros, diésel y gasolina

Potencia: desde 150 CV

Par motor: desde 450 Nm

Cambio: automático de 8 velocidades

Tracción: trasera o total

Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.687/1.903/1.666 milímetros

Distancia entre ejes: 2.818 milímetros

Velocidad máxima: desde 210 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: desde 4,7 segundos

Consumo: desde

4,7 l/100 km

Emisiones CO2: desde

124 g/km

Capacidad maletero: 525 litros

Peso: desde 48.400 euros