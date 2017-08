Motor / Artículos

· Tecnológicamente es de los mejores ·Lujo, tacto y comodidad al más alto nivel ·Plataforma nueva Audi A8: el rey de los aros Juan Manuel García Rubio

Audi ya ha dado a conocer la nueva generación de su buque insignia. Se trata del A8, que se empezará a vender en octubre de este año desde 97.400 euros, tanto en carrocería corta como larga. Destaca por todo: línea, acabados, lujo, tamaño... Pero también por su alta carga tecnológica. Se ha licenciado precisamente en esta materia tan importante. El nuevo A8 es todo un profesor, un referente. Lo mismo se utiliza esa tecnología para entretenernos que para algo mucho más importante: la seguridad en la conducción.

No ostenta el título de ser la berlina más grande por nada, es la que ocupa el puesto de cabeza en la pirámide de productos del fabricante alemán. Por ello, debe esforzarse más que ninguno de sus hermanos menos a la hora de cambiar de generación. Estrena nueva plataforma multimaterial e incorpora suspensión neumática, tracción total –quattro– y hasta un nuevo sistema de cuatro ruedas motrices. Impresiona. Audi ha sacado pecho y explora lo que muchos fabricantes están empeñados en conseguir, la conducción autónoma. En este sentido está ya en el nivel 3.

Es muy grande por fuera. Pero también por dentro. Destaca no solo su espacio para todos sus ocupantes. También por los voluminosos asientos que cuentan con función de masaje, ventilación y calefacción. Detrás puede ser de dos o de tres pasajeros. Pero sobresale también por el acabado de todos los materiales, por las dos pantallas de información que admiten escritura, por las puertas que se bloquean eléctricamente y un largo etcétera. Es impresionante, se mire por donde se mire.

En los sistemas de ayuda a la conducción, el nuevo Audi A8 es capaz de conducir prácticamente solo hasta 60 km/h. de velocidad. Hasta ese rango de velocidad, y en condiciones de tráfico denso, no necesita ninguna atención por parte del conductor. A la hora de aparcar, por ejemplo, tampoco. Mediante el móvil y con una aplicación al uso, él solo se encargará de meterlo en el sitio elegido. Esto bien se puede hacer con el conductor dentro o fuera del vehículo. Muy cómodo. Muy útil.

Motores: 6 cilindros, diésel y gasolina. Potencia: desde 300 caballos. Par motor: no disponible. Cambio: automático de 8 velocidades. Tracción: total. Dimensiones (largo/ancho/alto): desde 5.170/1.949/1.460 mm. Distancia entre ejes: 2.998 mm. Consumo: no disponible. Emisiones CO2: no disponible. Peso: no disponible. Precio: desde 97.400 euros.