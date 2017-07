Motor / Artículos

· Chasis renovado y mejorado aún más · Misma potencia que antes, pero menor peso · Nuevo motor V6 biturbo Audi RS 5, todopoderoso Juan Manuel García Rubio

Un más actual Audi RS 5 entra en escena. La marca de los aros es una de las más activas del mercado en cuanto a modelos nuevos, técnicas de vanguardia, calidad y un sinfín de características más.

Este RS 5 se engloba dentro de esta evolución, y muy especialmente por tratarse de un RS, las siglas que defienden la máxima deportividad dentro de la marca en los coches de serie en Audi.

Este RS 5 estrena una nueva plataforma, distinta por tanto a la anterior. Su principal ventaja, que no la única, es su menor peso. Audi anuncia 60 kilos menos. Sí, 60. Como se trata de un RS, la diferencia estética está más enfocada a lo deportivo. Monta de serie llantas de 20” y elementos específicos aerodinámicos, la rejilla delantera en forma de panel de abeja o el techo en fibra de carbono, entre otros muchos. Toques deportivos sutiles pero sin estridencias, porque también es más ancho que un A5 normal. Muy logrado. Muy atractivo. Muy deportivo. Muy RS.

Del anterior RS 5 a este también hay una gran novedad debajo del motor. Mantiene los 450 caballos de potencia de hasta ahora, pero abandona el motor V8 atmosférico para poner en su lugar un V6 con dos turbocompresores. Es mejor porque logra más par, más fuerza, a menos revoluciones por hora. Por supuesto, es automático de 8 velocidades de doble embrague y con tracción total, o Quattro como la llama la marca. Sencillamente, es un tiro acelerando y cogiendo velocidad máxima. Y con una estabilidad que queda fuera de toda duda. Tanto chasis como cambio ofrecen la posibilidad de ser “manipulados” electrónicamente a golpe de botón y a gusto del conductor.

No podía faltar tampoco en un coche que roza los 100.000 euros un tratamiento especial también dentro. Los asientos son casi asientos de competición, pero no olvidan el lujo de la piel en su revestimiento o la comodidad de sus formas y las posibilidades de sus múltiples reglajes. Le talonan detalles como pespuntes en las costuras de color rojo, piel en volante y otros elementos el Virtual Cockpit en el cuadro de relojes. Este último se convierte así en una pantalla plana con gran variedad de configuraciones, incluida una que da preferencia de visualización al navegador. No olvida este coche tampoco toda la batería de sistemas de comunicación y entretenimiento que hay hoy día en el mercado.

Motores: 6 cilindros en V biturbo, gasolina. Potencia: 450 caballos. Par motor: 600 Nm. Cambio: automático de 8 velocidades. Tracción: integral. Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.723/1.861/1.360 mm. Distancia entre ejes: 2.766 mm. Aceleración de 0 a 100 km/h: 3,7 segundos. Consumo: 8,7 litros/100 km. Emisiones CO2: 197 gr/km. Peso: 1.730 kg. Precio: 99.390 euros.