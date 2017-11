Motor / Artículos

➤ Estéticamente muy atractivo ➤ Alta calidad a simple vista ➤ Habrá versión híbrida DS 7 Crossback. ¡Qué viene! ✒Juan Manuel García Rubio

La marca DS está inmersa en un gran proyecto de diseñar y construir nuevos modelos. El DS 7 Crossback será su próximo lanzamiento.Es un coche cien por cien de la marca, nada de derivados de Citroën. Hace poco menos de un mes que DS comenzó a admitir los pedidos de este coche y, de paso, dio a conocer su primer DS Store en Madrid. Cuenta con cinco concesionarios en España, pero la red seguirá creciendo para tener más de treinta a mitad del año que viene. Las primeras unidades las vamos a ver en la calle en enero del año que viene.El DS 7 Crossback es un SUV de lujo con una alta calidad y muy atractivo estéticamente: 4,57 metros de longitud y capacidad para cinco pasajeros en su interior. No en vano su objetivo es situarse como una marca Premium. El DS 7 Crossback se pone a la venta desde 31.950 euros para el escalón de acceso al modelo, el diésel de 129 caballos. En 2019 se ampliará con una versión híbrida de 300 caballos de potencia, tracción a las cuatro ruedas y cambio automático de ocho velocidades. Interesante es la versión de lanzamiento y edición limitada denominada La Première, que por 52.000 euros equipa el motor diésel de 177 caballos. El gasolina de 224 caballos tendrá un precio de 52.750 euros, cuyo equipamiento de serie es muy nutrido.De momento, se puede elegir entre cuatro terminaciones con nombres muy sugestivos: Be Chic, Performance Line, So Chic y Grand Chic. Esta última se vende por un precio de 52.750 euros, aunque puede completarse con opcionales aparte. Por si fuera poco, y como identidad de la marca francesa, se ofrecen varias personalizaciones en el diseño: Rivoli, Foubourg, Opera, etc. Cada una de ellas lleva el nombre de un barrio de París. Muy francés en todo, no cabe duda.No podía faltar que este modelo ofreciese un equipamiento tecnológico de primera. Tiene, o podrá disponer, de retrovisores eléctricos abatibles, sistema de cambio involuntario de carril, frenada de emergencia automática, regulador y limitador de velocidad, wifi, faros de xenón, sensor de aparcamiento trasero, cuadro de instrumentos digital de 12,5 pulgas, monitor central de 8”, sistema de visión nocturna y un largo etcétera.

Ficha técnica

Motores: 4 cilindros, diésel y gasolina.

Potencia: desde 129 caballos.

Par motor: desde 300 Nm.

Cambio: manual de 6 velocidades o automática de 7 u 8.

Tracción: delantera o total.

Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.570/1.895/1.620mm.

Distancia entre ejes: 2.738 mm.

Consumo: desde4,0 l/100 km.

Emisiones C02: desde 104 gr/km. Peso: desde 1.495 kg. Precio: desde 31.950 euros.