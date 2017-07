Motor / Artículos

Es más grande y cómodo · Mejor estabilidad en carretera · Mayor calidad de rodadura Ford Fiesta: regeneración Juan Manuel García Rubio

Es uno de los modelos más conocidos de Ford en todo el mundo. Ahora, el Fiesta modifica considerablemente todo su ser para convertirse casi en otra generación del modelo. La última actualización del Fiesta, antes de esta, data del año 2013.

El nuevo Fiesta tiene, por tanto, la misma plataforma del anterior, aunque según la marca las modificaciones son tantas que hasta se varía ligeramente la distancia entre ejes, aumentándola. Ahora la longitud del Ford Fiesta por fuera es de 4,04 metros. Eso son 7 centímetros más que antes. También las vías, las distancia entre rueda y rueda de cada eje, han crecido, siendo más ancho. Esto le da mejor pisada que se traduce en mayor estabilidad. También lo hace más cómodo.

Desde 12.645 euros, el Fiesta está disponible tanto en carrocería de tres como de cinco puertas. Tales modificaciones le sirven no solo para afianzarse como un modelo de reconocido prestigio, también para mejorar en todos los aspectos. No podía ser de otra manera.

Esta regeneración del modelo lleva consigo también dos nuevas cajas de cambio de cinco y seis marchas, además de una automática de tipo ‘doble embrague’. También, entre la amplia gama de motores, un gasolina atmosférico de 1,1 litros. Y aunque de momento no está disponible la versión ST del Fiesta, Ford añade a su acabados habituales el Vignale y Active, manteniendo la línea ST-Line como la más deportiva tanto en prestaciones como en comportamiento. El acabado Vignale resalta en un equipamiento, sobre todo de lujo, mucho más rico y distinguido.

Como otros modelos de la competencia, el Fiesta agrega más equipamiento que antes. Enfatiza, claro, en elementos de seguridad en la conducción y de entretenimiento.

Puede tener alerta por tráfico cruzado, cambio automático de luces cortas y larga, programador de velocidad activo, asistente a la frenada de emergencia con detección de peatones, etc. También sistema multimedia y de navegación Ford SYNC3 con pantalla táctil de 6,5” u 8” compatible con CarPlay de Apple o Android Auto, etc. El Fiesta es ahora, por tanto, mucho más Fiesta.

Motores: 3 y 4 cilindros, gasolina y diésel. Potencia: desde 71 caballos. Par motor: desde 110 Nm. Cambio: manual 6 o 7 velocidades, o automático. Tracción: delantera. Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.040/1.735/1.476 mm. Distancia entre ejes: 2.493 mm. Aceleración de 0 a 100 km/h: desde 14,9 segundos. Consumo: desde 4,7 litros/100 km. Emisiones CO2: desde 107 gr/km. Peso: desde 1.108 kg. Precio: desde 12.645 euros