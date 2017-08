Motor / Artículos

·Estética actualizada y con detalles propios ·Máxima potencia de 270 caballos. ·Conducción normal y también deportiva Peugeot 308 GTI, el atleta de su clase José Manuel García Rubio

Si hace escasas semanas Peugeot renovó la gama del 308, ahora hace lo propio con la versión más potente y deportiva. Es el 308 GTi, la punta de lanza de la marca, el de mayores prestaciones.

Antes existían dos variantes del 308 GTi con un mismo motor de 1,6 litros de gasolina y sobrealimentación por turbo, de 250 y 270 caballos. Ahora no. Desde esta nueva generación solo se podrá escoger el modelo de 270.

Este motor mantiene el cambio manual de seis velocidades. No hay posibilidad de ningún automatismo. La decisión se basa en que la mayor parte de la gente escogía esta opción a la hora de la compra. No solo por la diferencia de caballos, también por la dotación de esta segunda elección. Por ejemplo, contaba con ruedas más grandes, de 19 pulgadas y autoblocante.

El autoblocante -mecanismo en el eje delantero, el motriz- permite una motricidad más controlada de forma automática. Lo hace más fácil de conducir y también más efectivo. No olvidemos que se trata de un coche con casi 300 caballos, suspensión más enérgica, asientos más envolventes y, en definitiva, un carácter deportista nato muy logrado. Hasta el propio Carlos Sainz conduce uno en su vida personal.

Además de colores exteriores de carrocería normales, el 308 está disponible en varias posibilidades bicolor, que lo distinguen mucho. La parte trasera puede ser negra, y el resto azul, roja... Es un coche que corre mucho y muy bien. Por ello necesita unas suspensiones al uso que funcionan a las mil maravillas y hacen que el coche sea muy estable. Para los que primen la comodidad por encima de todo, no sería este el 308 de la gama a escoger, pero sí para los que buscan las máximas prestaciones en un coche que se puede utilizar perfectamente todos los días.

En cuanto a otros detalles, la firma luminosa está presidida en este caso por faros con tecnología full led. Adopta sistemas mejorados de ayuda a la conducción como la pantalla táctil de última generación con función capacitativa, navegador Tomtom en 3D con reconocimiento de voz, una útil clonación de algunas de las funciones de los smartphones, o detalles como el sistema de seguridad Active Safety Brake y el Distance Alert, que avisa de una posible colisión ante un coche o peatón, y hasta llega a frenar el coche si fuera necesario. Tiene de todo, o casi.

Motor: 4 cilindros. Potencia: 270 caballos. Par motor: 330 Nm. Cambio: manual 6 velocidades. Tracción: delantera. Dimensiones: (largo/ancho/alto): 4.253/1.804/1.472 mm. Distancia entre ejes: 2.620 mm. Consumo: 6,0. Emisiones CO2: 139 gr/km. Peso: no disponible. Capacidad maletero: 470 litros. Precio: 36.560 euros.