• Cuenta con hasta siete asientos • Maletero amplio y aprovechable • Calidad y equipamiento para disfrutar Peugeot 5008: adaptado al medio Juan Manuel García Rubio

Una de las mejores alternativas a los coches todouso lo es ahora, más que nunca, el nuevo Peugeot 5008, mayor que el de la generación anterior. Es verdad que se considera un monovolumen, pero es que también tiene algo de todoterreno, precisamente por su forma, las protecciones de los bajos, la altura, etcétera. Mejora, pues, en varios aspectos, aunque no cuenta con tracción total en ningún caso.

Es un coche moderno, con atractivo visual. La calidad de su interior es alta y también resulta práctico: el maletero es amplio, así como la modularidad. Como mínimo, la capacidad de carga ofrece 780 litros. Eso, con la fila trasera adelantada lo más posible. Pero llega hasta 1.060 litros, ocupando todo el volumen posible hasta el techo. Tiene incluso disponible una tercera fila de asientos detrás, convirtiéndose, si se opta por ella –y en el caso de que el nivel de equipamiento no lo incorpore de serie–, en un siete plazas. Estas dos plazas traseras son siempre extraíbles.

Si el comportamiento en carretera es de un coche muy asentado, seguro y de una gran guiabilidad en todo tipo de trazados, destacan en el interior elementos ya propios de la marca. Entre ellos, el i-cockpit, con un cuadro de instrumentos digital que es una pantalla de 12,3 pulgadas y configurable. Además tiene un monitor central de 8 pulgadas. Se evitan así muchos botones en el salpicadero, aunque no desaparecen todos. El volante es pequeño y achatado, como el que inició el 208.

Cuenta con cuatro niveles de equipamiento: Active, Allure, GT Line y GT, altos en todos los casos. El 5008 puede tener accesorios tan modernos como recarga para móviles por inducción. También dos cámaras exteriores y compatibilidad para replicar smartphones con MirrorLink, Apple CarPlay y Android Auto. Igualmente, programador de velocidad activo, detección y aviso de presencia de vehículos en el ángulo muerto de los retrovisores, advertencia de cambio involuntario de carril… La lista es larga, nutrida e interesante.

Motor: 4 cilindros

Potencia: desde 100 CV

Par motor: desde 254 Nm

Cambio: manual o automático

Tracción: delantera

Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.641/1.844/1.651 milímetros

Distancia entre ejes: 2.840 milímetros

Velocidad máxima: desde 174 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: desde 9,1 segundos

Consumo: desde 4,1 l/100 km.

Emisiones CO2: desde 106 g/km

Capacidad maletero: desde 780 litros

Peso: desde 25.400 euros