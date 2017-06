Motor / Artículos

• Buena variedad de motores entre diésel y gasolina • Perfecto en conducción urbana por altura • Utilidad de uso en asfalto y fuera de él Renault Captur: larga vida Juan Manuel Rubio García

Renault acaba de lanzar la renovación de un modelo que en 2013 derivó del Clio, el Captur. Tiene ese aspecto de seudotodoterreno que tanto gusta a los compradores actuales. Lo que causa esa sensación es, sobre todo, la mayor altura libre al suelo.

No cuenta en ningún caso de la gama con tracción a las cuatro ruedas, es siempre delantera. Aunque hay un acabado, el más caro, que cuenta con un sistema denominado Extende Grip, que sirve para controlar la tracción de forma automática, regula también la entrega de potencia a las ruedas y mejora por tanto la adherencia en superficies deslizantes. Los acabados son Life Energy, Intens Energy, Zen Energy, X-Mod y X-Mod Energy.

Respecto al primer Captur, el de ahora aporta leves cambios de aspecto, que le otorgan una actualización para ponerse más a tono con los tiempos que corren. Resulta una alternativa interesante a coches como el propio Renault Clio del que deriva, Ford Fiesta, Seat Ibiza y un sinfín de modelos más. A cambio, el Peugeot 208 presenta competencia al Captur con el 2008 y una fórmula similar de coche más alto derivado de un modelo de serie que ya tiene la marca.

Los cambios más sobresalientes que saltan a la vista son los grupos ópticos delanteros. La iluminación de estos puede ser opcional, por 300 euros, o de serie en algunos de los equipamientos. También la parrilla, como es habitual en los retoques que sufren los coches.

El Captur es un coche con una muy buena calidad de rodadura. Además, en ciudad, y por su mayor altura en general, permite sentirse muy cómodo en el tráfico. Es confortable per se, y agradable por dentro. La presencia de materiales blandos permite percibir un nivel de calidad acusado. No se trata de un vehículo deportivo y por eso las suspensiones no son duras. Está indicado preferentemente para quien busque una conducción normal pero en un habitáculo espacioso y una estética moderna.

Motor: 3 y 4 cilindros, gasolina y diésel

Potencia: desde 90 CV

Par motor: desde 140 Nm

Cambio: manual o automático

Tracción: delantera

Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.122/1.778/1.556 milímetros

Distancia entre ejes: 2.606 milímetros

Velocidad máxima: desde 171 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: desde 6,0 segundos

Consumo: desde 5,1 l/100 km.

Emisiones CO2: desde 113 g/km

Capacidad maletero: 455 litros

Peso: desde 14.729 euros