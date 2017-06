Motor / Artículos

• Gran carga tecnológica proactiva • Grande por fuera y muy espacioso por dentro • Excelente conducción y resaltada comodidad Volkswagen Arteon: el gran turismo alemán Juan Manuel García Rubio

POR ENCIMA del Passat, Volkswagen acaba de lanzar una berlina superior, un Gran Turismo al estilo alemán del Audi A7 Sportback. Lo ha llamado Arteon y mide casi 4,9 metros de longitud. Es grande por fuera y muy espacioso por dentro. Se parece mucho al Passat, pero es un coche distinto.

Sus rivales principales, no en vano, son el Serie 5 de BMW, los Audi A6 y A7 Sportback, o el Mercedes Clase E, entre otros Premium. Como la distancia entre ejes es muy generosa –2,8 metros-, el espacio para las piernas en los asientos traseros es muy disfrutable.

También es bastante ancho, y con sus cinco puertas, el acceso y la vida a bordo es muy desahogada. Posee un maletero enorme de 563 litros, ampliable a 1.557 si se abaten los asientos traseros. Es entonces cuando se asemeja en capacidad a los maleteros de los grande SUV. Además es muy aprovechable.

La postura de conducción adquiere otro valor positivo porque es excelente. Hay que sumar la calidad de los materiales y, sobre todo, el equipamiento. Tiene una lista casi interminable de cosas. Pero destacan los sistemas llamados proactivos, que en su mayoría necesitan que la función del GPS esté activa. Como las luces dinámicas que giran un poco los faros antes de llegar a la curva. También el sistema de asistencia de emergencia que, en caso de que el conductor no responda, guía el coche hacía la derecha y lo frena. Lo mismo sucede con el ACC, o control de crucero adaptativo. Es una evolución del ya conocido que tiene en cuenta parámetros como la velocidad de la vía, glorietas, curvas, desvíos, etc.

No podían faltar tampoco, y como ya es ley, elementos de entretenimiento, el llamado infotainment. Ahí se incluye la compatibilidad con smartphones o una aplicación mejorada para controlar determinados aspectos del coche como encender la calefacción, alertas de movimiento, nivel de combustible, ubicación y muchas cosas más.

En motorizaciones va bien servido. Tendrá seis a elegir en total, aunque en un principio vienen las dos más potentes en cada combustible –240 caballos TDI y 280 TSI-, y la de menos en diésel -150 caballos-. Precisamente las dos más potentes van de fábula en carretera. Las otras también, pero lógicamente tienen otro carácter. Un gran coche, se mire como se mire.

Motor: 4 cilindros, gasolina y diésel

Potencia: desde 150 CV

Par motor: desde 340 Nm

Cambio: manual o automático

Tracción: delantera o total

Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.862/1.871/1.450 milímetros

Distancia entre ejes: 2.837 milímetros

Velocidad máxima: desde 220 km/h.

Aceleración de 0 a 100 km/h: desde 9,1 segundos

Consumo: desde 4,5 l/100 km.

Emisiones CO2: desde 116 g/km

Capacidad maletero: 563 litros

Precio: desde 41.400 euros