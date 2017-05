Motor / Artículos

• Lujo que se disfruta también en caminos • Tecnología y equipamiento al servicio del conductor • Seguridad y confort en la conducción Volvo V90 Cross Country: el mejor maridaje Juan Manuel García Rubio

Una nueva versión, más lúdica, se une a la familia del V90 de Volvo. Cada día son más las versiones de coches, especialmente familiares, con características como las de este. Son las llamadas versiones Cross Country. Precisamente esa es la denominación que utiliza Volvo en coches con ese toque campero. No por ello, este Volvo olvida el lujo, la comodidad, la seguridad y otros tantos aspectos que ofrece siempre.

No olvida el buque insignia, el V90, que su versión Cross Country, recientemente lanzada, debe asegurar igualmente dosis elevadas de confort y excelente conducción. Y, por supuesto, su conducción es placentera, cómoda, segura, bien plantada, para hacer cualquier recorrido, largo o corto, sin cansarse. Esta variante es 60 milímetros más alta que cualquier Volvo V90 normal. Eso ofrece mejores y mayores posibilidades de olvidar el asfalto y adentrarse por caminos con moderación, pero también con éxito. Además, son características también las protecciones plásticas por todo el perímetro inferior de la carrocería. Como las de este V90, que ayudan a protegerla de piedras o barro. En cuanto al precio, un dato muy interesante: la diferencia de un V90 Cross Country y un V90 normal no llega a 2.000 euros.

El nivel de equipamiento y calidad en los materiales exteriores e interiores de este modelo es muy alto ya de serie. Se trata de un familiar prémium, no hay que olvidarlo. Además de una larga lista de elementos de asistencia a la conducción, tan de moda actualmente, y de conectividad, suma otros muy interesantes. Si se opta en alguna versión con el Pack Luxury Seats, por ejemplo, los asientos son aún más cómodos que los normales y encima añaden ventilación y respaldo ajustable en anchura. En todos los casos la tracción es a las cuatro ruedas y, excepto en el D4, que puede tener cambio manual o automático, en el resto son siempre con este último tipo de transmisión.

Motor: 4 cilindros

Potencia: desde 190 CV

Par motor: desde 400 Nm

Cambio: manual de 6 velocidades o automático de 8

Tracción: total

Dimensiones (largo/ancho/alto): 4.939/1.879/1.543 milímetros

Distancia entre ejes: 2.941 milímetros

Velocidad máxima: desde 210 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: desde 6,3 segundos

Consumo: desde 5,1

Emisiones CO2: desde 134 g/km

Capacidad maletero: 560-1.526 litros

Peso: desde 58.875 euros