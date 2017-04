Publireportajes / Artículos

Erecciones Matutinas: un fenómeno placentero que no debe desaparecer Boston Medical Group

El miedo a no satisfacer a su pareja, a ser comparados en el terreno sexual con otros hombres y, en definitiva, la pérdida del placer de disfrutar de una sexualidad plena es la pesadilla que se instaura en la cabeza de casi todos los varones.

Conseguir una buena erección es una de las mayores preocupaciones de los hombres. El miedo a no satisfacer a su pareja, a ser comparados en el terreno sexual con otros hombres y, en definitiva, la pérdida del placer de disfrutar de una sexualidad plena es la pesadilla que se instaura en la cabeza de casi todos los varones (sobre todo, en los mayores de 40 años). A partir de esta edad comienzan a aparecer problemas de erección o disfunción eréctil. Otra anomalía que sufren algunos hombres es la curvatura del pene, que impide la correcta penetración y, por ende, la satisfacción sexual tanto del hombre como de su pareja. Hay un síntoma que podemos tomar como referencia en la salud sexual del hombre y se trata de las erecciones matutinas. Tener erecciones matutinas no solamente es algo absolutamente normal, sino que, por el contrario, no tenerlas debe ser motivo de preocupación.

Realiza un test para comprobar si tienes Problemas de Erección

La importancia de las erecciones matutinas

Muchos hombres sienten vergüenza y es que existe el mito de que despertarse con una erección es sinónimo de haber tenido sueños eróticos. Sin embargo, esto carece de fundamento. Las erecciones matutinas las tienen todos los hombres, independientemente de lo que hayan soñado, ya que obedecen a causas fisiológicas y no psicológicas. Es una reacción del propio cuerpo, que tienen una finalidad: mantener el pene en buen estado de salud.

Durante la fase REM del sueño, el cerebro empieza a rescatar algunas experiencias vividas con el fin de equilibrar el humor, lo cual conlleva a liberar estrés y miedos y recargar nuestras energías. Este procedimiento se produce en varias etapas o ciclos durante la noche (normalmente, entre 3 y 5 veces). Durante el sueño, el organismo se oxigena y lo mismo sucede en el pene. Además, se liberan hormonas como la testosterona y prostaglandina. Se libera un gas llamado óxido nítrico, que relaja la musculatura lisa que rodea a los cuerpos cavernosos del pene y las arterias helicinas y el pene se llena de sangre y oxígeno, lo que da lugar a la erección, ya que los cuerpos cavernosos permiten que, cuando las arterias se llenan de sangre, el pene se hinche.

¿Qué sucede cuando no hay erección matutina?

En realidad, durante la noche se producen varias erecciones. Despertarse sin una erección puede ser indicativo de que algo anda mal en nuestra salud. Hay diversas causas que pueden hacer que no haya erecciones matutinas, como son la apnea del sueño, el estrés, la falta de sueño, roncar y tener sobrepeso. La falta de erecciones matutinas puede anunciar problemas circulatorios relacionados con la diabetes, el tabaquismo, la obesidad o el consumo de algunas sustancias.

Si has perdido las erecciones matutinas y durante más de 6 meses presentas problemas de erección, consulta con los médicos expertos de Boston Medical Group.

Si piensas que tienes Problemas de Erección, Eyaculación Precoz o Curvatura Peneana, los médicos expertos Boston Medical Group, te pueden ayudar. Haz Click a aquí para ser contactado o llama al 902 907 630