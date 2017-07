Publireportajes / Artículos

Los excesos del verano perjudican la erección interviú

El verano implica más tiempo libre para las reuniones sociales, las fiestas y, en general, cualquier evento de ocio. Situaciones que, junto con el calor, hacen que se incremente de forma notable el consumo de alcohol y drogas, sobre todo entre los más jóvenes. Estas conductas pueden tener serias consecuencias, desarrollando adicciones como el alcoholismo o, como indica la Fundación Española del Corazón, provocando lo que se conoce como el síndrome del corazón en vacaciones, que consiste en una aceleración del ritmo cardiaco, incluso en personas sanas sin historia previa de arritmias.

Pero los problemas que pueden aflorar tras estos comportamientos no quedan ahí. Boston Medical Group, alianza mundial de clínicas médicas especializadas en el tratamiento de disfunciones sexuales masculinas, advierte que las distintas fases de la función sexual también pueden verse afectadas a causa de consumir drogas o alcohol. Así, estas sustancias empeoran el deseo, el placer, la excitación y el orgasmo, sobre todo de los hombres.

El alcohol

Ya lo indicaba Shakespeare en su obra Macbeth: “el alcohol provoca y desprovoca: aumenta el deseo, pero frustra la ejecución”. Cierto es que, al principio, las bebidas alcohólicas producen un efecto relajante y un estado de desinhibición, lo que permite perder la vergüenza o timidez a la hora de iniciar cualquier actividad sexual. Sin embargo, tal y como indican los médicos de Boston Medical Group, el resultado en el hombre es la interrupción de la erección.

La rigidez del pene se origina como respuesta a un estímulo sexual, donde el sistema nervioso envía la orden y el circulatorio se encarga de aumentar el flujo sanguíneo del miembro masculino para que se produzca la erección. Cuando se consume alcohol, éste inhibe el buen funcionamiento del sistema nervioso central, por lo que se originan interferencias en la comunicación entre los estímulos, el cerebro y sistema circulatorio, entorpeciendo la llegada de la sangre al pene y dificultando la penetración y el coito. Esta situación puede provocar en el hombre un estado de ansiedad, provocándole nuevos fallos eréctiles en otros intentos.

Las drogas

La heroína es una de las drogas que más problemas causa en la función sexual. Al igual que el alcohol, conlleva a un fracaso eréctil, hace desaparecer el deseo y la eyaculación es, casi siempre, retardada. Las personas adictas a esta sustancia, además, disminuyen el número de relaciones y la masturbación.

La más empleada como factor potenciador del sexo suele ser la cocaína, siendo esto una paradoja, ya que esta droga es, a la vez, la que mayores casos de impotencia produce. Como el resto, ocasiona a veces trastornos como la disfunción eréctil. También puede ocurrir todo lo contrario, y causar priapismo, es decir, una excitación permanente y dolorosa sin existir estímulo sexual.

Con el cannabis, se altera la percepción de los sentidos, del espacio y del tiempo. Asimismo, afecta en la fertilidad, y su consumo puede conducir al desinterés por el sexo.

Tabaco

Es ya sabido que fumar es un gran factor de riesgo para el sistema cardiovascular. Esta adicción influye en un mal funcionamiento de la circulación y, por tanto, también provoca disfunción eréctil. Por ejemplo, una de las afecciones causadas por los cigarrillos es la arteriosclerosis, es decir, un estrechamiento de las arterias que, incluso, puede llegar a bloquear los vasos sanguíneos, impidiendo el correcto flujo de la sangre por ellos. Un problema que se puede dar igualmente en el aparato reproductor masculino, perjudicando así las erecciones en los varones.

Podría pensarse que, dejando de consumir todas estas sustancias, se conseguiría mejorar la respuesta sexual. Sin embargo, no es así, sino que los efectos pueden persistir incluso después de cierto tiempo de abstinencia, aunque esto no es así en el 100% de los casos. Para evitar cualquier problema en nuestra salud sexual, lo mejor es no recurrir al alcohol o a las drogas para desinhibirse. Si aun así existe algún tipo de disfunción, es importante acudir a un especialista de forma inmediata, quien tratará de buscar la mejor solución para poder disfrutar de una vida sexual plena.

