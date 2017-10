Publireportajes / Artículos

¿Problemas sexuales? La respuesta puede estar en el suelo pélvico Boston Medical Group

¿Problemas de próstata? ¿Dificultades para eyacular durante el sexo? Antes de echarte las manos a la cabeza y pensar que te has hecho mayor, intenta prestar atención a tu suelo pélvico. Es aquel conjunto de músculos, nervios y ligamentos situados en la parte inferior de la pelvis, desconocido por muchos hombres, y sobre los que se asientan los órganos reproductivos y los digestivos, como la vejiga o la próstata. Esta zona se encarga de controlar el esfínter uretral, por lo que, si este pierde fuerza, es posible que se originen problemas de próstata o incontinencia urinaria. Pero, además, si el suelo pélvico no está bien fortalecido, puede funcionarte mal y ocasionarte problemas en tus relaciones sexuales.

Aunque el cuidado del suelo pélvico está más interiorizado en las mujeres, no debe descuidarse en los hombres ya que también lo tienen y, de hecho, es una de las partes del cuerpo que suele debilitarse con el paso de los años. Si esto ocurre, las afecciones que pueden causarte pueden ser graves, como problemas de próstata o incontinencia urinaria.

Pero también interviene en el sexo, donde cobra especial transcendencia en la erección y la eyaculación. Por ejemplo, durante esta última, se producen contracciones visibles de dos de los músculos ubicados en el perineo: el bulbocavernoso y el isquiocavernoso, que además juegan un papel importante en la rigidez del pene y, por tanto, en la erección. Por otro lado, existe el síndrome de dolor pélvico crónico, con un gran impacto en el ámbito sexual del hombre. Es más común verlo en pacientes mayores de 45 años, afectando, sobre todo, a la fase de eyaculación, aunque a veces altera el proceso del orgasmo. Por tanto, si la zona de tu suelo pélvico está debilitada, el control de la musculatura será menor, por lo que debes prestar atención ya que puede derivar en patologías como la eyaculación precoz o la disfunción eréctil.

Existen estudios que demuestran la relación entre los músculos de la pelvis y estas afecciones. Así, una investigación de la International Society for Sexual Medicine, publicada en la Sexual Medicine Reviews, señala la importancia de la fisioterapia del perineo como herramienta necesaria para el tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas, ya que es una intervención sencilla, no invasiva y sin efectos secundarios. Además, otro estudio publicado en Therapeutic Advances in Urology demostró que ejercitar el perineo durante 12 semanas tiene efectos positivos en el retraso de la expulsión del líquido seminal y, por tanto, aumenta el tiempo de eyaculación.

Por todo esto, lo recomendable es entrenar tu suelo pélvico. Y una buena forma de fortalecerlo es realizar los ejercicios de Kegel, que deben su nombre al ginecólogo estadounidense Arnold Kegel, quien los desarrolló en el año 1948. Estos consisten en contraer y relajar de forma voluntaria los músculos de esta parte del cuerpo. Llevando a cabo este entrenamiento de forma correcta y siendo constante en la realización del mismo, puedes conseguir beneficios, como una mayor rigidez del pene y mantenimiento de la erección o mejorar el control sobre la eyaculación.

De esta manera, puedes prevenir y mejorar las relaciones íntimas. Además, es compatible con otros tratamientos, como la medicación. No obstante, desde Boston Medical Group recuerdan que, ante el primer síntoma o sospecha de algún tipo de disfunción, es importante acudir a un experto para asesorarse y buscar la mejor solución, con el objetivo de volver a disfrutar de una vida sexual plena.

