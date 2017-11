Opinión / Carta del director

Calabazas tuneadas Alberto Pozas

En fútbol, raro es el domingo que no se disputa un partido del siglo. Y en política, no hay proceso electoral que se precie en el que no nos ofrezcan, además de un pasaje al paraíso, la solución definitiva a todos los problemas. El 21-D es jueves, pero será como un domingo con el partido del siglo y unos y otros sacarán la máquina de vender ilusiones que, por arte de birlibirloque, se convertirán en motos en cuanto den las doce campanadas. Es lo que tienen las carrozas lujosas, que son calabazas adornadas por un político. En Cataluña no va a ser distinto. Los molt independentistas PDeCAT y ERC, parece que en listas debidamente separadas, ofrecerán a la gente de buena fe que si les votan, sacarán de la cárcel a los Jordis y al Govern. Una especie de amnistía de esas que prohíbe expresamente la Constitución precisamente para que no venga un listillo y ofrezca excarcelaciones como si fueran churros. Ni siquiera en el caso imposible de que se comieran el turrón en sana independencia podrían prometer la salida de la cárcel de nadie. Puigdemont prometió perdonar los pecados a todos aquellos que delinquieran para llegar a la tierra prometida y ahora harán creer que es factible. También prometerán, por supuesto, la independencia, aunque esta vez tampoco serán capaces de impedir que sea una quimera.Por el otro lado, más de lo mismo. Colau e Iglesias, tanto monta, ofertarán un referéndum pactado y con garantías, pero seguro que no ahondan en cuántos años tienen que pasar para llegar a ese escenario y cuantas reformas y referéndums nacionales hay que superar. El PSC se moverá como siempre, corriendo el peligro de desdibujarse de tanto suavizar sus líneas, y se encomendará a una comisión parlamentaria que nace sin la profundidad imprescindible para un objetivo ambicioso. Ciudadanos, deslumbrado por las encuestas que siempre le son propicias, seguirá al frente de la manifestación contra la independencia, sin temblar, mientras que el PP, moderado por el 155, pasará por las urnas con sordina, siempre que sujeten a su candidato. ¿Y las CUP? A saber lo que prometen, alguna calabaza tuneada.