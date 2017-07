Opinión / Carta del director

Demasiado acomplejados Alberto Pozas.

La celebración del cuarenta aniversario de los primeros comicios democráticos fue una nueva demostración de que donde hay alguien experto en comer la moral, al lado siempre está uno que se la deja comer. Desde que empezó el 15-M hemos asistido a distintas traslaciones de la indignación popular a figuras políticas que no acampaban en las plazas. Por ejemplo, la maldad intrínseca de la Transición y lo inhabilitada que estaba la que denominaron generación del 78 para seguir haciendo política. No era que les llamaran viejunos, no, sino que en realidad eran una casta ahora devenida en trama. Hay mensajes que calan, siempre que haya alguien dispuesto a plegarse a ellos en lugar de pelear. Y llegamos a la conmemoración de aquellas elecciones de 1977 y resulta que por el hemiciclo no está, ni se le espera, Juan Carlos I, uno de los muñidores de todo lo que resultó imprescindible para que los españoles volviéramos a saborear las urnas.

Dicen que esa ausencia se debió estrictamente a problemas de protocolo, pero no es muy creíble. Recuerdo a Don Juan Carlos explicando que una de las claves de la Monarquía era la discreción, no provocar, y su hijo lo está llevando más a rajatabla que él. ¿Qué habría pasado si el otro día en el Congreso el Rey emérito hubiera ocupado un lugar de honor? Posiblemente que algunos de quienes dicen ahora echarle de menos, habrían puesto el grito en el cielo, recuperando el juramento al Movimiento, la educación en el franquismo y que optó por la reforma en lugar de la ruptura, y hasta alguna cacería que otra. Si este era el peligro, creo que había que correrlo porque no se entiende la Transición sin Juan Carlos I, y esconderle puede evitar ruido, pero no es justo. Estamos demasiado acomplejados y nos dejamos comer la moral con excesiva facilidad. De acuerdo en que, cuarenta años después, se ven algunas grietas en la forma en que empezamos a caminar en democracia, pero eso no significa que se inhabilite todo el periodo y que no podamos estar orgullosos, cada uno en la parte que le toque y Don Juan Carlos en una parte más que relevante. Por más que le escondamos. | Sigue leyendo.