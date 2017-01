Opinión / Carta del director

La soledad de Susana Díaz Alberto Pozas.

El PSOE entra en 2017 como el náufrago que se aproxima exhausto a la orilla, sabiendo que si deja de bracear, se ahoga.

Es el año en que los socialistas tienen dos tareas principales: dotarse de un líder y dotarse de un programa estratégico. Ambas van unidas y mal harán si marean demasiado la perdiz. Para dirigir las tropas parece que destaca Susana Díaz. La presidenta de Andalucía puede dar el salto a Madrid en varias etapas: la primera, cuando la gestora decida convocar su congreso; la segunda, cuando Mariano Rajoy decida convocar elecciones generales. El peligro es que las dos fechas pueden estar peligrosamente cerca una de otra.

Llegado el caso, nadie podrá cuestionar el liderazgo de Susana Díaz a nivel federal. Comenzó en el PSOE desde abajo y seguro que si ha llegado hasta donde está, es porque se lo ha ganado a pulso. No hay dudas sobre su preparación, aunque sí puede ofrecerlas la estrategia que bien ella o sus impulsores están dibujando. Hemos oído, tristemente, a antiguos y nuevos dirigentes del partido dudar del sistema de primarias del que se dotaron para elegir al secretario general y al candidato electoral. Lo hacen en un deseo enfermizo de allanar el camino de la presidenta andaluza, cuando la realidad es que el próximo líder del PSOE, sea o no Susana Díaz, lo primero que necesita es una legitimidad a prueba de bombas. Y eso no solo se consigue por aclamación, que es el camino que a algunos le parece el más acertado. Se logra ganando votaciones internas. Un problema que arrastra Díaz es que para ser la candidata de su partido en Andalucía no necesitó pasar por primarias porque el resto de contendientes no consiguió los avales mínimos. Ya sé que no es culpa de ella, pero quienes hicieron lo posible para que no hubiera lucha en aquellas urnas se equivocaron. Como se equivocan quienes buscan ahora la misma operación. Si Susana Díaz quiere liderar el PSOE, se acabaron los tiempos de las aclamaciones, lo mejor es que derrote a otros contrincantes en las primarias. No tengo ninguna duda de que de esa confrontación saldrá más fuerte de lo que entre. En este caso, como en muchos otros, la soledad no es buena consejera.

