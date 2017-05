Opinión / Carta del director

Menos amenazas Alberto Pozas.

Al fiscal jefe Anticorrupción le llueven críticas por todos lados. Bueno, por todos no, que el flanco más importante para él, el Gobierno que le nombró, debe estar satisfecho con su labor; al menos nadie protesta. Hay que reconocer que Manuel Moix se gana el afecto de sus jefes. Cuando más acorralado estaba ha desenterrado el viejo objetivo del PP: sancionar a los medios de comunicación por publicar investigaciones que están bajo secreto. Ya lo intentó Alberto Ruiz-Gallardón y, como con el aborto, le salió el tiro por la culata. Y luego, como quien no quiere la cosa, el más reciente, y vigente, Rafael Catalá, lanzó su globo sonda con lo mismo, pero de momento a La Moncloa le sigue llegando la sangre al cerebro y deja este guadiana para mejor ocasión. Es lógico que el Partido Popular, inmerso en numerosas y graves investigaciones, se preocupe por que no se aireen esas sus miserias, pero canta un poco, o demasiado, que el fiscal dedicado a perseguir a los malos se empeñe tanto en acosar a los buenos. Son cosas de Barrio Sésamo, pero hay que insistir: los que roban son los malos y la buena es una prensa libre, sin las ataduras que quieran imponer esos malos.

Tampoco hay que ponerse tremendista y lo primero en esta vida es ser comprensivo. Si te nombran fiscal jefe anticorrupción sin haber pasado por ese trabajo nunca y dejan con dos palmos de narices a tus compañeros expertos; si el más flamante corrupto hace loas a lo bien que le va a ir contigo en el puesto; si cuando un grupo de tus fiscales consigue que algunos trincones catalanes canten sus desmanes, vas tú y promueves que dejen el caso; si se te antojan innecesarias algunas diligencias contra quienes te ayudaron a llegar; si, si, si... Si estás con el culo al aire, hay que entender que te agarres a lo primero que tengas a mano. Y por qué no sancionar a los medios. Estamos en un país demasiado lleno de corruptos, y para nuestra desgracia ligados o procedentes del poder político. Si encima se silencia a la prensa, los ciudadanos quedarían desarmados frente a tanto trincón. La democracia es lo que tiene, señor Moix, que no solo se defiende por la policía y la fiscalía: la prensa no amenazada es garantía de libertad.