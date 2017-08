Opinión / Carta del director

Moción de censura Alberto Pozas

De un tiempo a esta parte es cierto que la política se ha acelerado bastante, y la costumbre del vuelva usted mañana ha dado paso a un calendario más ágil e intenso. Julio es un mes laborable y en agosto hay un montón de políticos de guardia. Así que las amenazas de provocar en el Congreso un pleno monográfico sobre corrupción no se pueden tomar como un brindis al sol. Coinciden PSOE y Podemos en darle a Mariano Rajoy una nueva oportunidad de que explique por qué su partido pena de juzgado en juzgado, pero sospecho que el calendario les pasará una mala jugada, principalmente a los socialistas. Porque los arrumacos entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, tanto monta, tienen un cáliz por beber, el 1 de octubre. Hasta entonces, nada de morreos, que las posturas sobre Cataluña siguen un poco lejanas y por mucho que se esfuercen en converger, no hay que olvidar que ese tema fue una de las líneas rojas de Podemos para evitar que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno y desahuciar a Rajoy el palacio de La Moncloa, que parece ser ahora el objetivo único.

Por tanto, me temo que el PSOE mareará la perdiz lo suficiente como para que si hay que producir una nueva encerrona a Rajoy con la corrupción, sea después del supuesto referéndum catalán. Y en ese caso, tampoco lo tendrán claro los socialistas, porque generar un debate parlamentario de primerísimo nivel para que Pedro Sánchez lo vea por la tele, es una torpeza, no es una buena estrategia política. Es regalar paladas de repercusión mediática y social a, sobre todo, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que se zamparán sin mayor problema a Margarita Robles. Demasiada generosidad socialista. Así que no me extrañaría que Sánchez prefiriera, en caso de cruzar el Rubicón del 1-O sin ahogarse en sus aguas, ponerse a trabajar ya sin tapujos en una moción de censura que le permita recuperar la centralidad de la vida política. De momento, Iglesias, que maneja mucho mejor que él los nuevos ritmos de la política, le madruga cada martes y cada jueves la iniciativa en el día a día. Mucho tiene que trabajar el socialista para ir cambiando esta dinámica.