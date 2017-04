Opinión / Carta del director

Moscas a cañonazos Alberto Pozas

Tenemos una nueva sentencia por chistes que no provocan mucha risa. Pero la falta de gracia no es delito, de momento. Antes de entrar en el fondo del asunto habría que dejar claras algunas cosas. Una, que no existe como categoría profesional ni humana el concepto de tuitero. Vale que tengamos que aceptar youtuber como una persona que se gana la vida no sé muy bien cómo, pero ha hecho de ello su oficio; de ahí a que todo aquel que tiene cuenta en Twitter sea tuitero como si se tratara de una cualidad… Dos, desterremos que una mujer con 21 años sea una jovenzuela despreocupada incapaz de valorar el daño que puede hacer con sus actos; a ver si estamos defendiendo que con 16 años una joven no tenga que consultar a sus padres para poder abortar y resulta que con cinco años más no tiene mucho criterio para salir a la calle… Y tres, señora Cassandra, tiene usted muy poca gracia y espero que, si la dejan, redirija sus pasos muy alejada del humor.Dicho todo lo anterior, la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a R. V., Cassandra, me parece una barbaridad. Es cierto que tenemos la obligación de proteger a las víctimas del terrorismo, a todas, sin distinguir si son del Real Madrid o del Barça. Y es cierto, al mismo tiempo, que eso de las redes sociales nos da pánico, que tienen un potencial que, descontrolado, puede ocasionar efectos secundarios, más allá de todas las bondades que las rodean. Pero con una obligación y con un temor no podemos tejer una malla de protección tan tupida que suponga destrozar el futuro de personas que no merecen tanto castigo. El caso de Cassandra es eso: se ha ganado un reproche social por no saber que hemos sufrido mucho con el terrorismo, pero ese reproche no puede ser tan intenso. Y es intenso no por culpa de estos jueces, posiblemente por culpa de una ley que no está bien definida, que al tiempo que protege a nuestras víctimas, es incapaz de no matar moscas a cañonazos. Un buen comienzo sería separar los dos problemas: respeto a las víctimas y miedo al descontrol de las redes sociales. Las dos necesitan atención judicial, pero no en la misma ley. Y los graciosos, controlaos un poquito. | Sigue leyendo.