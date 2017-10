Opinión / Carta del director

Parchís Alberto Pozas.

Nada es lo que parece. Ni lo que nos dicen. Unos venden que en el mismo momento en que se declare la independencia, pueden abrir los ojos y se encontrarán en el paraíso. Otros, que aplicando el artículo 155 de la Constitución, se acabó el problema, a la mañana siguiente todo el mundo se levanta, va a trabajar y aquí paz y después gloria. Y con esas ensoñaciones vamos moviéndonos en los últimos tiempos, todo ello aderezado con un cruce epistolar de muy distinto signo, porque sería injusto comparar las cartas de Puigdemont con las respuestas del Gobierno. El president de la Generalitat ha escrito lo que le ha dado la gana, retorciendo la realidad y, lo que es peor, la legalidad. Tratándose de cartas bien podría decirse que Puigdemont se ha hecho trampas al solitario, porque buena parte de sus afirmaciones no cuelan ni en la CUP, resultado pobre para tanta literatura. El referéndum, en su última misiva, ya solo tiene “el aval de un elevado número de electores”, dice. Y se olvida de que no es homologable a ningún proceso democrático con mínimas garantías.

Pero no estamos hablando de un juego de naipes. Es cierto que podría parecer una partida de mus, con envites y órdagos continuos que no terminan con la partida, sino que intentan alargarla lo más que puedan. Tampoco están jugando al póker, por mucho que a alguno se le ponga cara permanente de farol, o de trilero incluso. Ni siquiera quienes creen ver una partida de ajedrez, de mayor nivel intelectual, aciertan, porque el jaque mate debe estar descartado. La verdad es que se parece más a una sesión familiar de parchís, con las fichas de colorines moviéndose por el tablero. Pero ni con unas reglas tan sencillas se ponen de acuerdo. La estrategia de Puigdemont ha sido ir avanzando casillas para que parezca que la de salida es la última superada. Así, las primeras supuestas ofertas de diálogo precedieron al golpe de mano en el Parlament en septiembre; después llegó el referéndum y luego un sí es no es de valoración con firma solo de diputados independentistas. De tal manera que ahora Puigdemont ofrece otra vez diálogo, pero arrancando del 1-O. Esa no es la casilla de salida. Sin saber jugar ni al parchís no se puede ser independiente.