Psicópatas Alberto Pozas

En los años más duros del terrorismo de ETA, recuerdo que nada más conocer un atentado, escudriñábamos la biografía de la víctima. Posiblemente lo hiciéramos en un movimiento periodístico reflejo, por si acaso cualquier dato nos ayudaba a narrar aquel suceso. Con muchos años de por medio, ese resorte me suena algo miserable. Es una dinámica muy humana, pero, insisto, miserable: buscar siempre la parte de culpa que le corresponde a la víctima. Hemos cambiado las siglas ETA o Grapo por otras más mortíferas, pero no perdemos las malas costumbres. Tras cada atentado, de la marca que sea, al tiempo que todos lloramos, los expertos se secan las lágrimas y encuentran rápido todo lo que hacemos mal. Entiendo que ninguno quiere buscar una causa-efecto, pero empieza a ser muy duro enterrar a niños con el soniquete de que somos incapaces de integrar a emigrantes musulmanes. O que el polvo de Hollande declarándose en guerra trae estos lodos. O que quién nos dio vela en el entierro de Irak y Afganistán.

Cada elemento tiene su análisis, pero confieso que el que me duele sin ninguna duda es el de la política de integración. Que Europa, y Occidente en general, tiene muchos problemas para asumir su parte, importante, de solución a los males de todas las esquinas del mundo, no ofrece discusión, pero cosa distinta es la capacidad que tienen los demás para integrarse en una sociedad avanzada. De cualquier manera, estos déficits de integración tienen otras expresiones, como cuando en 2005 ardieron los suburbios de París y, detrás, los de otras partes del mundo. Aquello sí era la válvula de escape de grupos, no individuos, con un horizonte más que limitado y que se sentían abandonados por esa sociedad a la que pertenecían. Para entonces ya habían caído las Torres Gemelas y en Madrid se cumplía apenas un año de la masacre de los trenes. Era un momento propicio para que si la salida natural era el fanatismo religioso y el terrorismo, se hubiera impuesto con facilidad. Sin embargo, ni apareció. Siempre pensé que el etarra que descerrajaba un tiro en la nuca de un guardia civil era un psicópata, sin más, y no un mal integrado. | Sigue leyendo.