Más de un independentista pensará que para el viaje a la República de Catalunya se necesitan otras alforjas Puigdemont Alberto Pozas

Dice nuestra protagonista de portada que la crisis es de gobernantes. Y para darle la razón, la semana pasada varios se pusieron de acuerdo. Comentario especial merecería Theresa May y su capacidad de empeorar la vida de los británicos, no al nivel de su antecesor, Cameron, pero casi. Pero no hay que cruzar el Canal de la Mancha para buscar nuestra propia especie de político gobernante con esa rara habilidad de administrar tan mal, que su gestión se sufrirá durante muchos años. Le tuvieron que ir a buscar a su casa de alcalde porque para eso de traer la república catalana no valían voluntarios, se necesitaba un candidato a la fuerza. Y tuvieron que construir un liderazgo histórico alrededor del número 3 de la lista por la provincia de Girona. Casi nada. Por eso, al llegar, Carles Puigdemont ya dejó claro que él se iba en dieciocho meses. Toda una declaración de intenciones de un compromiso muy justito. Más intenso a lo largo de su trayectoria, pero muy justito a la hora de la verdad.

Sin entrar en pormenores, soy capaz de imaginarme la Repúplica de Catalunya, pero ni por asomo me cuadra que se pueda llegar a ella de la mano de Puigdemont. No nos cuadra ni a mí ni a él, que después de rebasar ese supuesto compromiso de año y medio, ahora anuncia que se irá después del referéndum, si es que se llega a celebrar. No sé cómo están midiendo los catalanes el sentimiento independentista en su territorio, pero apuesto corderos contra pajaritos a que el actual molt honorable no ha aportado el más mínimo porcentaje. Al contrario, más de uno pensará que para este viaje se necesitan otras alforjas. Él está ahí intentando cumplir los objetivos que le marcan, y por eso se dedica a anunciar la fecha del referéndum (ilegal hasta que se demuestre lo contrario) mientras son otros los que le dan carga ideológica, política y social. Supongo que llegado el momento, le fastidiará ser considerado el jefe del presunto delito, pero sobre todo que se le chafe ese horizonte de tranquilidad que quería y que se aleja a golpes de procés. De mayor se puede ser Cameron y desaparecer, pero la historia tiende a desnudar a estos personajes.