Opinión / Carta del director

Puño de hierro Alberto Pozas

Se han pasado la crisis metiéndonos en la cabeza dos ideas: que era culpa nuestra y que menos melancolía, porque es un tiempo de grandes oportunidades. Así que aprovechemos tanta lección para analizar la novedad de que un presidente de Gobierno en ejercicio tenga que testificar en las investigaciones sobre corrupción de su propio partido. Mal ejemplo ha dado Rafael Hernando, que ha preferido meter el dedo en el ojo del juez, a lo Mourinho. Y soso ejemplo el de algunos ministros, escondiéndose en el burladero de lo bien que funcionan las instituciones. La reacción de Mariano Rajoy ha sido la mejor: pararse ante la prensa y hablar de normalidad. Aunque no sea muy normal lo del presidente ante un juez, Rajoy esta vez ha acertado.

Si no hay hueco para autoinculparse ni para la melancolía, el presidente tiene que apuntarse a la oportunidad que se le abre y hacer de la necesidad virtud. Hasta ahora Rajoy tiene instalada una imagen de honradez personal que no se cuestiona, ni con sms ni con nada. Pero también es cierto que cada vez que dice que está luchando contra la corrupción, la gente se echa la mano a la boca para evitar la carcajada. Él lo cree firmemente, pero no cuela. Por eso puede aprovechar el momento incómodo de sentarse ante el juez para actuar de una forma convincente. No estoy pidiendo que delate uno tras otro a los presuntos corruptos (ojalá). Ni siquiera que admita que, además de los numerosos casos individuales, el PP se financió de forma irregular (ojalá también). No es necesario. Lo que tiene que hacer es tirar la seda por la ventana y envolver el puño de hierro en guante de hormigón armado y hacer una limpia inmisericorde sin detenerse en presunciones ni en la larga espera judicial, que lo pudre todo. No es obligatorio esperar a que las piezas vayan cayendo una a una. Rajoy, de una vez, no tiene que mirar debajo de las alfombras de Génova, tiene que quemarlas. Además, no estaría mal que metiera mano en la Fiscalía y abriera un poco las ventanas, para airear. Y que lo vea todo el mundo. Porque el crédito nunca es eterno, y hay que aprovechar las crisis, que son tiempos de grandes oportunidades. | Sigue leyendo.