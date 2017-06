Opinión / Carta del director

Pablo Iglesias se ha esmerado en discutir con los amigos de Pedro Sánchez para poderle ofrecer los suyos. ¿Quién es la izquierda? Alberto Pozas

Pablo Iglesias salvó la moción por los pelos. por los pelos y por su habilidad para generar una foto-resumen de que aquello había merecido la pena. Con el vapuleo de los votos como un manchurrón en la corbata, el candidato a presidente del Gobierno se fue derecho hacia el amable Ábalos para estrechar su mano. Hubo suerte, porque si bien la señal de televisión pasó olímpicamente de este momento, al menos ha quedado una foto para la posteridad, no como las del pacto del botellín en cuanto a calidad, pero con cierto contenido. Eso dicen los morados: que gracias a ellos se ha abierto una oportunidad de desalojar a Mariano Rajoy. ¿Cómo? eso ya es más difícil de explicar, porque su esperanza nace de la mezcla de su moción de censura con la promesa de Pedro Sánchez de pedir la dimisión del presidente del PP. De la generosidad de ambas partes habría mucho que hablar, pero ya anticipo que no veo yo ese acuerdo antes de que volvamos a pasar por las urnas. Y tampoco luego, si me apuran.

En primer lugar, porque la actitud de Iglesias durante el debate ha sido tender la mano derecha al PSOE mientras con la izquierda lanzaba garrotazos a todos los que apoyaron en su momento la investidura del socialista. El cuerpo a cuerpo con el líder de Ciudadanos y los portavoces de Nueva Canarias y Coalición Canaria ha tenido un efecto rápido: volar cualquier puente de acuerdo futuro. Vamos, que lo que ha hecho Iglesias ha sido decirle a Sánchez "caminemos de la mano, pero a tus amiguitos te los dejas en casa y ya, si acaso, te presento yo a los míos". Esos amigos son, en primer lugar, quienes le han votado como presidente del Gobierno: ERC y Bildu, unos compañeros de viaje que mucho me temo que no entusiasmarán al nuevo-antiguo líder del PSOE. Por eso creo que no saldrá adelante ningún acuerdo, porque Podemos no quiere pactar con los socialistas, sino sustituirlos. Y porque los socialistas, en el momento en que se quiten de encima el complejo de ser muy observados desde su izquierda, tampoco querrán saber nada de pactos, de vicepresidencias, del CNI y del control de RTVE. Solo queda la lucha por ser la única izquierda.