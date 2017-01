Opinión / Carta del director

Rajoy silba de nuevo Alberto Pozas

Después del fiasco de Soria, que tuvo que marearse en su puerta giratoria, Trillo nos ha devuelto la duda si Rajoy tiene algún problema con los premios a su gente de confianza. Es cierto que el destino parisino de su entonces ministro de Educación ya es historia, y como era el primero, pues tampoco echamos muchas cuentas. Pero con sus declaraciones sobre el Yak-42 ha vuelto a echarse sobre la cabeza unas dudas totalmente innecesarias. ¿Por qué hay que hablar de la cosa juzgada y de que ha pasado mucho tiempo si lo que tenemos entre manos es un informe del Consejo de Estado y una sobredosis de indignación ciudadana sobre aquel accidente con 62 militares muertos? Estas cosas no se le dan bien a Rajoy, hace movimientos que se le vuelven en contra rápidamente, y no solo por su extraño manejo de los sms. Siempre crea la sospecha de que está en deuda con alguien. Y es posible en los casos de Wert y Soria, una especie de agradecimiento por los servicios prestados. Pero con Trillo no es lo mismo, salvo que todo venga del encargo que le hizo para que coordinara la defensa del Partido Popular frente a las acusaciones de corrupción por la trama Gürtel, un asunto que chorreaba. Ahí sí que mangoneó Trillo, y quizá se hiciera merecedor de un cursillo intenso de inglés con nativos, con muchos nativos.

Si tengo que buscar otra razón por la que Rajoy se maniata frente a este nuevo escándalo, hay que mirar hacia su predecesor. Como el mismo Trillo proclamó a voz en grito en el Congreso, él presentó la dimisión a Aznar y éste le eximió de toda culpa, le amnistió penal y políticamente. Y quizás lo que Rajoy teme más que a un nublado es abrir una nueva vía de agua con Aznar, que bastante encharcado está el tema. Eso y que después de la muerte de Rita Barberá y el espectáculo de algunos echándole la culpa al boogie, no quiere aparecer como justiciero con su propia gente, por mucho que clamen las víctimas no solo por el alquiler de aquel avión de la muerte, sino por cómo se dio sepultura a restos sin identificar porque había prisa por pasar página. Claro, que esa parte del destrozo seguro que fue una orden directa de Aznar... No extraña que Rajoy prefiera silbar.

