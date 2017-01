Opinión / Carta del director

Soberbia o chulería Alberto Pozas

A Suárez le perdía su soberbia, y Felipe González hizo muchos esfuerzos para no ir de sobrado. Pero a Aznar siempre le ha dado lo mismo el tema, y con el tiempo lo ha ido cultivando y contagiando a gente cercana. Era Federico Trillo quien, en su día, comentaba jocoso que el propio Aznar se refería a su entorno más inmediato como “los macizos de la raza”. No sé si en versión Machado o Ridruejo, aunque me inclino por algo más cercano a la imagen que transmite y que, años después, podría resumirse en una especie de vigorexia mental, e incluso física. Ver dimitir a Trillo ha sido todo un ejemplo de ese sentimiento de autoestima de todos aquellos macizos, que les sigue impidiendo pedir perdón por las Azores o por mentir mientras Madrid se desangraba. El ya exembajador lo hace todo con ese punto de soberbia que los torpes convierten en chulería innecesaria y hasta en desafío. En el PP, recién nacido de las entrañas de AP, decían que el problema de la derecha en este país era que, debido a la mala conciencia por el franquismo, creían que no podían sacar pecho. Hasta que llegó Aznar, montó el equipo de macizos y se pasaron de frenada en esto de la autoestima.

El que suscribe, nacido en Chamberí, sabe diferenciar la parte cheli de, por ejemplo, Esperanza Aguirre, de la chulería sobrevenida. Es cierto que ese casticismo mezclado con algo de soberbia da un poco de Pichi, “el chulo que castiga”. El problema es que en estos tiempos tiene demasiada presencia política. Pedro Sánchez, por ejemplo, empezó a fracasar por estar demasiado encantado de haberse conocido y cultivó en exceso una imagen arrolladora incompatible con los resultados electorales y, posiblemente, con la situación del PSOE. De Pablo Iglesias, qué se puede decir. Los expertos de Podemos siguen estudiando por qué no acaba de llegar un discurso tan nítido y hay grandes capas de la opinión pública que no se fían. Pueden ir buscando en esa autoestima incontrolable que se convierte en soberbia desbocada en un abrir y cerrar de ojos, y que produce rechazo inconsciente. Con tanta sobredosis de egos, no extraña que el triunfador intente siempre pasar por una persona sencilla. Le va bien.

