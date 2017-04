Opinión / Carta del director

Un Don Pelayo socialista Alberto Pozas

Ya está el PSOE en plena lucha por saber quién acaba dirigiendo el partido en su paseo por los infiernos. El entusiasmo de los candidatos podría hacer pensar que el final del túnel está cerca, cerquísima, pero que nadie se engañe, es solo vocación política a fuerza de bombas que tienen los tres aspirantes. Quizás porque la solución a sus problemas no está en la organización, ni en sus dirigentes ni en sus militantes, sino en la sociedad, que necesita despejarse un poco más de los socialistas. Rubalcaba, que intentó no quemar a nadie más en el poszapaterismo durante la mayoría absolutísima de Rajoy, dijo en su momento (o lo pensó en voz alta) que por lo menos faltaban dos secretarios generales para que el PSOE levantara cabeza. Y va uno, así que el siguiente tiene un camino difícil y más efímero de lo que él/ella piensa a la hora de pedir avales. Es importante dar la cara, y que lo hagan tres pesos de mucho nivel del partido habla bien del adn del socialismo español, pero no hay que ser ingenuos y pensar que el ganador será Don Pelayo y que, encima, llegará a las puertas de Granada en un santiamén. Entre el rey asturiano y los Católicos y Boabdil hay un montón de personajes.

Lo que van a votar los militantes socialistas es el futuro inmediato de su partido, no el de España, pero es inevitable que la confrontación de ideas entre los candidatos supere la organización y se meta en todos los líos que encuentre. Sobrevolará esta minicampaña, por supuesto, la abstención para Rajoy y todos sus efectos colaterales, anteriores y posteriores. Por ejemplo, si es verdad que Pedro Sánchez le impuso condiciones a Pablo Iglesias que el morado no pudo aceptar o fue Iglesias el que hizo inviable cualquier pacto para permitir la mudanza de Rajoy de La Moncloa. Y si los socialistas ya pueden quitarse los dedos de la nariz por aquella votación o las cuitas internas van a mantener el hedor para tirar de él a conveniencia. Ya han salido a la palestra grandes temas, como Cataluña, y sin apenas esfuerzo hemos descubierto que después de tantos años, el PSOE no tiene claro lo de nación, nación de naciones, derecho a decidir, elecciones plebiscitarias, referéndum ilegal… Mal empezamos. | Sigue leyendo.