Una estatua para Aznar Alberto Pozas

Hubo una vez en España un político con mucho carisma llamado Felipe González, al que resultaba muy difícil jubilar en las urnas. Ni con corrupción y las cloacas del Estado oliendo no mal, sino peor, eran capaces sus opositores de mandarle a casa. Desde el lado contrario, y tras la retirada imprescindible de Fraga, se dio paso a un joven político para la pelea. Nombraron a José María Aznar y empezaron una labor de chinos: fabricar el carisma a un político carente de él. Hay que reconocer que el PP lo hizo muy bien. Pese a que cualquiera vería las medidas con cierto bochorno, el líder popular aparecía hasta en la etiqueta de vinos conmemorativos, sin importar mucho si eran técnicas más propias de equipos de propaganda de otro tipo de regímenes. Y la cosa, al final, dio resultado, bien porque a Felipe le faltara un debate más, bien porque el proyecto socialista estaba achicharrado. Entonces la maquinaria, ya en La Moncloa, siguió dándole al mismo clavo, esta vez con inau­guraciones pomposas por cada traviesa de tren que se ponía. Se prohibió hablar del Gobierno a palo seco, siempre había que referirse al “Gobierno de Aznar”. Mayoría absoluta y dedazo para designar al sucesor encargado de comprar un palio para él.

Si Rajoy, un hombre que gana elecciones sin provocar pasiones ni en casa, hubiera mostrado cuando ganó en 2011 más entusiasmo por seguir inaugurando traviesas en compañía de Aznar, quizás seguirían de la mano en ese eterno viaje al centro que parece protagonizar el PP. Pero no es su estilo, y vivimos en una modernidad incompatible con erigir estatuas ecuestres a los expresidentes. Así que ahora toca saber si el nuevo paso de Aznar es una sobredosis de autoestima u otra etapa de aquel primer intento de apear a Rajoy en el congreso de Valencia de 2008, o es que ya se considera un intelectual y no está para cosas de este mundo. La verdad es que en otros países la extrema derecha se mueve en el 15 por ciento del electorado, y en España no pasa del 2,5. Puede que Aznar no haya podido aguantar esa llamada de la selva y pelee ahora por colocar las cosas en su sitio. El de él. Lo sabremos en breve.

